我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

陷入涉貪案 鄭文燦請辭海基會董事長

洗腎只能虛弱休養？腎友設定復元目標 暢遊無礙

蘇湘雲
醫師提醒，洗腎病患應訂立復元目標，主動改善身體狀況，避免成為「被照顧者」；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，洗腎病患應訂立復元目標，主動改善身體狀況，避免成為「被照顧者」；示意圖。（圖／123RF）

「最怕遇到一種病患，就是透析後就認為做什麼努力都『沒用』，完全沒動力……。」台灣基隆松禾診所院長游振超指出，對於血液透析（俗稱洗腎）的病患，他常鼓勵訂立復元目標，主動改善身體狀況，「能走、能動，就要盡量走、盡量動。」若可以藉由適合的透析治療減少副作用干擾，病患就更有能力朝目標邁進，避免成為「被照顧者」。

年近70歲的血液透析病患張阿姨，由於多囊性腎臟病影響，她8年前開始接受透析治療，即使面臨腎疾、乳癌、心衰竭等疾病，還遇到新冠肺炎疫情回診不便，她不曾缺席透析治療。

對於張阿姨能以平常心看待透析治療，並將治療過程看成「上下班」，讓游振超印象深刻，也深感佩服。不僅如此，張阿姨因遵循醫囑，保持透析外時間的自我管理良好，做完治療簡單休息後，便起身準備參加瑜伽課，為自己的身體健康努力。

事實上，病患接受血液透析，最重要的是清除率與病患營養狀況。以清除率來看，許多研究顯示，當血液中大型中分子無法順利排除時，病患就容易產生透析搔癢症、不寧腿（下肢癢、麻）、透析後體力不濟等困擾，並且可能加劇心臟、心血管慢性發炎。

游振超也觀察到，過去傳統透析常產生皮膚癢、不寧腿與體力不濟等併發症，導致病友生活受影響。張阿姨也是如此，她之前接受傳統透析治療後總是非常疲累，對許多事提不起勁，幸經醫師鼓勵，生活配合醫囑，同時搭配延展性血液透析治療術的支持，現在的她重新恢復活力，除了每周固定的瑜伽課、英文課，有空時還會搭乘一班捷運或公車，到處走走，生活充實豐富。

醫師提醒，洗腎病患應訂立復元目標，主動改善身體狀況，避免成為「被照顧者」；示意圖...
醫師提醒，洗腎病患應訂立復元目標，主動改善身體狀況，避免成為「被照顧者」；示意圖。（本報資料照片）

研究顯示，隨著延展性血液透析治療術問世，血液裡大型中分子尿毒素較容易清乾淨，病患出現前述症狀的機率也會下降，當心臟、心血管的負擔一減輕，血壓會較平穩。游振超認為，血液透析患者皆可使用此透析治療術，主動追求更好的清除率，減輕身體負擔，特別是年長者、合併心臟病、其他多重疾病病患風險更高，更需持續提升清除率。

游振超叮嚀，血液透析當下、透析後出現任何身體反應，都不可輕忽。像皮膚癢、不寧腿，很容易影響睡眠，長期睡不好，血壓易飆升，血糖更難控制，中風、心肌梗塞威脅便如影隨形。

血壓忽高忽低可能是嚴重心血管疾病警訊，應定期至心臟科檢查，找出原因避免惡化。只要病患有動力，透析後還是可以維持正常生活步調。

心臟病 中風 疫情

上一則

世衛研究機構將滑石列為「很可能致癌」物質 常用於化妝品、爽身粉

延伸閱讀

青年把含糖飲料當水喝致洗腎 醫師3建議讓夏季健康解渴

青年把含糖飲料當水喝致洗腎 醫師3建議讓夏季健康解渴
85歲老翁長2顆大血管瘤 劇烈背痛昏厥險送命

85歲老翁長2顆大血管瘤 劇烈背痛昏厥險送命
百歲人瑞無三高、可自己行動 曝3養生秘訣

百歲人瑞無三高、可自己行動 曝3養生秘訣
蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

熱門新聞

食安專家指出，鮭魚片跟雞肉一樣料理前不必清洗，洗了反而容易散播細菌；示意圖。（圖／123RF）

農業部專家：煮鮭魚片、雞肉之前 最好不要洗

2024-06-24 02:00
含糖飲料的主要成分多為精緻糖、奶精及化學香料等等，不僅熱量高且對身體多有傷害，包括增加心血管疾病、糖尿病與腎臟病罹患風險。（台北慈濟醫院提供）

青年把含糖飲料當水喝致洗腎 醫師3建議讓夏季健康解渴

2024-07-01 18:30
醫師吳詩韻（左），示意圖，非當事人。（記者趙容萱／攝影）

妙齡女快速減重害不「性」福 醫曝：這1招「老公變7次郎」

2024-07-05 05:46
汪建民受訪時提到，自己去年10月背後劇痛，檢查發現肺部出現惡性腫瘤。（記者葉君遠／攝影）

汪建民「不抽菸罹肺腺癌4期」 專家分析可能原因

2024-07-04 04:45
6月30日於印尼舉行的2024年亞洲青少年羽球錦標賽傳出噩耗，中國男單小將張志傑在比賽中突然抽搐約10秒，被救護車送到醫院，但搶救後不治身亡。猝逝原因還未正式公告，有傳言是心肌梗塞、中暑，死因仍待釐清。（本報資料照片）

17歲羽球新星猝逝 醫師分析5情況：小心「突發性心律不整」

2024-07-02 05:11
要想維持腎臟健康必須預防高血糖、高血壓及高血脂，控制體重避免肥胖、飲食均衡、少攝取加工食品，以及不吸菸且不濫用藥物等，才能避免腎功能損傷。示意圖。（123RF）

慢性腎病是沉默的殺手 國健署8招護腎保健康

2024-07-04 17:13

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房

冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房
川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」