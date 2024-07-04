睡眠呼吸中止症 AI花10分鐘揪出

免過夜「超音波智慧睡眠檢測系統」，以自動化標準掃描，提高檢測率。(記者廖靜清／攝影)

你有睡眠障礙嗎？枕邊人有如雷的打鼾聲嗎？小心是「阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）」。

台灣長庚紀念醫院耳鼻喉部教授級主治醫師李學禹表示，睡眠呼吸中止症潛藏許多健康危機，新型的超音波睡眠監測儀可幫助民眾「快篩」，跟上AI 大數據輔助分析，成為臨床一大幫手。

台灣林口長庚耳鼻喉科醫師林婉妮說，睡眠障礙影響健康甚鉅，國人有超過百萬人罹患睡眠呼吸中止症，一般篩檢方法為核磁共振、斷層掃描、測顱攝影等，需要在醫院完整接受睡眠檢查，目前大多都要排隊半年以上，多數潛在患者因此怕麻煩，拖延治療時機。

林婉妮表示，透過「超音波智慧睡眠檢測 系統」，能在診間迅速完成快篩，有助提高檢測率，過程中獲得即時超音波影像，提供作為術前評估與術後效果觀察，達到早期診斷、精準治療，替民眾的睡眠健康把關。

這套由台灣安克生醫研發的「超音波智慧睡眠檢測系統」，自動化標準掃描，搭配AI智慧精準分析，10分鐘內可完成OSA檢測。林婉妮提到，超音波影像應用可完整掃描上呼吸道的解剖結構，直接觀察疾病成因，判斷疾病風險並評估後續治療方式。

睡眠呼吸中止症並非只有打鼾擾人，林婉妮說，屬於嚴重型的「阻塞型睡眠呼吸中止症」若沒有被診斷出來，患者會因為心血管疾病、身體長期處於缺氧狀態，影響到白天的工作效率與情緒，也提高罹患慢性疾病的機率。根據統計，其死亡率是正常人2.6倍、交通事故發生率為2.5倍、高血壓 風險1.5倍。

睡眠呼吸中止症的治療方式包含手術、陽壓呼吸器、牙科口內止鼾器等，林婉妮以止鼾器為例，透過超音波自動化標準掃描，能提高牙套適配性，判斷佩戴牙套的成功率，有助於篩檢之後的精準治療。

台灣安克生醫總經理李伊俐表示，「阻塞型睡眠呼吸中止症」的傳統檢測流程令人望而卻步，運用超音波檢測儀加上AI，免過夜、非侵入性、不具輻射，檢查快速方便，增加民眾就醫治療的機會。