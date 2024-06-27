天選之人也中了 新冠再流行症狀慘 網：喉嚨像刀割、燒到出幻覺

台灣新冠疫情持續升溫。民眾接種疫苗示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

新冠、流感 、腸病毒大流行，PTT( https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1719185814.A.8A2.html )有台灣網友表示，他扁桃腺發炎去診所就醫，領藥時旁人猛咳嗽，他明明有戴口罩 ，回到家就病倒，一篩兩條線確診，「確診潮是不是又要開始了？」不少網友附和，也有天選之人逃不過這一波。

一名網友表示，他最近喉嚨一直都很不舒服，上周去診所時，醫生診斷是扁桃腺發炎，他等領藥時旁邊婦人一直咳嗽，「我口罩都有戴著」，結果一回家就渾身疲倦，睡醒起來還是很累，接著開始流鼻水、鼻塞，「確診時鼻子腫脹的感覺回來了，篩下去兩條線」，他之前確診因為在家沒戴口罩，被家人傳染，感覺這次的傳染力很強。

其他網友表示，「真的，開始復甦了」、「肥宅我才剛中」、「現在超多人中啊，整個辦公室死一半」、「一堆醫生都在說高峰快來了，只是沒人鳥他們」、「診所真的很多人」、「上周六也中了，應該是被同事傳染，去看醫生也說最近滿多人2確」、「上周開始到周一，3個同事確診」、「真的開始了，同事不舒服一驗2條趕快請假，第二天辦公室2個發燒2條」、「一個多月前就已經開始了」、「我上周一中獎，然後3天內全家都中獎」。

也有天選之人淪陷，「撐了4年還是中了，喉嚨痛到快死了」、「我月初才第一次確診，破功了」。網友說，「今天一整天喉嚨都不舒服、流鼻水，看了這篇去驗一下，結果真的中」、「我2周前買披薩也中，躺了2周」、「口罩可能也沒用，因為我出門都戴口罩，除了吃飯，也都沒拿下來」、「天氣熱一堆人不戴口罩，加上最近遇到很多咳嗽的人，轉頭一看發現都沒在遮，直接噴飛沫」、「我家是流感，一個中全家被傳染」。

網友表示，「一堆人咳嗽都不遮」、「現在外面幾乎沒有快篩，想篩還沒得篩」、「就算康復也要咳一段時間，跟一般感冒不太一樣」、「我覺得這次滿強的，我上周五躺到今天，半夜燒到產生幻覺，沒開冷氣覺得像是泡在冰塊裡」、「同事上周中，說跟一開始的很像，喉嚨像刀割」、「上次確診咳了半年才好，真的怕了」、「我周圍已經有2個長輩因為Covid走了，抵抗力差的人還是有差」、「2確的症狀比1確還嚴重，全身無力睡兩周」。