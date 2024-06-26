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巴金森氏症治療曙光 新儀器讓開腦像開車般「有導航」

記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義長庚醫院新啟用精準影像導引手術中心，今天發表治療巴金森氏症電刺激手術，有「導航」精確植入電極。（記者黃于凡／攝影）
嘉義長庚醫院新啟用精準影像導引手術中心，今天發表治療巴金森氏症電刺激手術，有「導航」精確植入電極。（記者黃于凡／攝影）

台灣進入高齡社會，腦部退化疾病困擾許多長者。嘉義長庚醫院透過最新儀器「精準影像導引手術中心」，為巴金森氏症陳姓男子完成深層腦部電刺激手術（DBS），在腦外安裝6個定位點，就像開車一樣有導航，精準定位植入電極，現在已能自行使用輔具走路。

陳男胞弟說，陳男今年65歲，罹患巴金森氏症超過10年，身體機能每況愈下，無法自行站立行走，在醫師建議下接受深部腦部電刺激手術（DBS），起初很擔心要動大刀，但現在持續追蹤5個月，已能用輔具自行走路，手指靈活度也提升，感謝醫師幫忙。

神經外科醫師鄭群鈺說，手術需在大腦植入刺激電極，且要安裝在位於深層腦幹附近、體積極小的丘腦下核，手術難度很高，透過醫院新啟用的「精準影像導引手術中心」，在患者頭上安裝5、6個定位點，精準導航定位植入電極，縮短手術時間、降低風險。

嘉義長庚醫院神經內科醫師謝宗達說，巴金森氏症病程中後期，口服藥易產生藥效波動「開關現象」，服藥時瞬間感到有效，但藥效過後又恢復僵硬，若符合健保適應症，可改採深層腦部電刺激手術，透過持續放電刺激大腦，增加腦內啡釋放，改善巴金森氏症病狀。

謝宗達也說，深層腦部電刺激手術自費約百萬元，但健保有補助部分患者，條件需符合罹患巴金森氏症5年以上、長期服藥無法忍受藥物不良反應、對於多巴胺有反應、治療1年以上藥物反應不佳，就可改採電刺激治療，逐漸降低口服藥比例，減緩副作用。

65歲陳姓男子罹患巴金森氏症逾10年，透過電刺激手術再次自行站立。（記者黃于凡／...
65歲陳姓男子罹患巴金森氏症逾10年，透過電刺激手術再次自行站立。（記者黃于凡／攝影）
65歲陳姓男子罹患巴金森氏症逾10年，透過電刺激手術再次自行站立。（記者黃于凡／...
65歲陳姓男子罹患巴金森氏症逾10年，透過電刺激手術再次自行站立。（記者黃于凡／攝影）
巴金森氏症電刺激手術需在丘腦下核植入電極，位於深層腦幹附近，周遭重要神經血管，手...
巴金森氏症電刺激手術需在丘腦下核植入電極，位於深層腦幹附近，周遭重要神經血管，手術難度高。（記者黃于凡／攝影）

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