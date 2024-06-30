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胸痛以為壓力大 28歲女教師診出肺癌3期

潘勛
從未有抽菸史的人，如果胸痛揮之不去，有咳嗽、疲憊及背痛等症狀，應盡快就醫；示意圖。（圖／123RF）
從未有抽菸史的人，如果胸痛揮之不去，有咳嗽、疲憊及背痛等症狀，應盡快就醫；示意圖。（圖／123RF）

女教師奧羅拉‧魯卡斯(Aurora Lucas)幾年前開始胸痛，起初不以為意，後來經三位不同醫生診斷達成結論，她罹患肺癌第三期；經由化療及放射療法，目前復健中，31歲的她近日拍影片提醒有幾種症狀，是不分年齡的肺癌患者都有的，提醒及早去醫院檢查。

@aurorainnalucas

What were your lung cancer symptoms? @LungCancerFoundation #LivingWithLungCancer #cancer #lungcancer #efgr #cancerstage3 #lungcancersymptoms #cancerawareness #nsclc

♬ original sound - Aurora 'Inna' Lucas

來源：TikTok

每日郵報報導，奧羅拉2021年8月開始覺得胸痛，一開始認為只是壓力所致不怎麼在意；當時她剛搬到芝加哥，開始新教職，同時讀博士班第二年。但胸痛揮之不去，開始咳嗽、疲憊及背痛，於是到醫院急診，三個月後由三位不同醫師確診，她罹患肺癌，而且已到第三期。另有兩位醫生誤診，認為她只是肺部感染。

「英國醫學期刊：腫瘤學」指出，全球由1990年到2019年，50歲以下人口發現罹患各類癌症的比率上升79%。獨獨肺癌，幾乎在各年齡罹患率下降，只有40歲以下人口卻上升；而且經常到晚期才診斷出來，屆時各類療法效力都減弱了。

奧羅拉的症狀始於2021年8月，有胸痛、一直咳嗽及背痛，另外非常疲憊，以至於她不敢開車，生怕在駕駛時睡著。但當時她以為自己28歲，應該只是壓力太大而已。於是只先去診所看醫生；醫生說她氣色不錯，建議她吃些蜂蜜止咳。

但一周之後她還胸痛不止，因此她去大醫院，診出她有「沃夫巴金森懷特症候群」罕見症狀，影響到心臟傳導，於是醫生們為她胸腔做掃描，發現「一團白色」，原以為是肺部受到感染或者結核；但由於她的醫保業者不為進一步檢查付費，醫生們便讓她出院回家。

三周後她咳得更厲害了，幾乎無法講話，再返回急診室，幾乎是「乞求」護士們為她做進一步檢查，而且願意自費。護士為她做切片檢查，但送回時未有定論，於是她又得回家。

直到2021年12月1日，她換了醫保業者，去看新的醫生，醫生認為她的病情緊急，要她做一系列檢查，5天內她確診罹患肺癌。接受兩輪化療及30天的放射線治療；初步治療階段在2022年2月結束，接下來須持續服用藥物。

從未有抽菸史的奧羅拉雖然罹患肺癌且尚未完全痊癒，但她仍積極過生活，目前博士求學進入口試階段；她拍TikTok影片回答各類有關肺癌的提問，並解釋定期檢查有多重要；她提醒年輕人不要輕忽，要早日懂得自己身體狀況。

女教師兼博士生奧羅拉約四年前診出肺癌第三期，目前仍在治療中，她拍短片提醒各類肺癌...
女教師兼博士生奧羅拉約四年前診出肺癌第三期，目前仍在治療中，她拍短片提醒各類肺癌的症狀。(取材自Instagram)

醫保 癌症 腫瘤

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