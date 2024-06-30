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攝護腺肥大頻夜尿 前列腺拉開術後他一夜好眠

黃寅
醫師說，前列腺拉開術的原理類似於用釘書機將攝護腺肥大的組織向兩側拉開並固定，迅速打開尿道，恢復暢通。(圖／長安醫院提供)
醫師說，前列腺拉開術的原理類似於用釘書機將攝護腺肥大的組織向兩側拉開並固定，迅速打開尿道，恢復暢通。(圖／長安醫院提供)

一名52歲男性長期受攝護腺肥大困擾，夜尿頻繁、尿流細小且需要用力排尿，近來即使吃藥也無法緩解症狀。他不願接受傳統手術，因為擔心可能引起的性功能障礙。醫師為他施以前列腺拉開術，術後尿流速從每秒4.6 ml提升至13.7ml，而且勃起功能與射精功能都未受到影響。

台灣長安醫院泌尿科醫師黃煒軒說，患者的攝護腺體積並不大，約30多克，若採用傳統手術效果不佳，且可能引起逆行性射精等副作用。相較之下，前列腺拉開術是近期新興的微創手術，特別適合攝護腺體積不大，或希望保留性功能的患者。

他說，前列腺拉開術的原理類似於用釘書機將攝護腺肥大的組織向兩側拉開並固定，迅速打開尿道，恢復暢通。由於不傷及正常組織，手術時間僅15分鐘。因此，術後無須插尿管、復原期短且不影響性功能。這項技術已在美國施行10年了，臨床證明安全有效，也被納入美國泌尿科醫學會的臨床指引。

黃煒軒說，術後一個月，患者回診時開心的說排尿變得順暢，也不需要用力擠壓腹部排尿。以前一夜三次急起尿尿，現在可以一夜好眠，生活品質提升許多。

他說，隨著人口老化，越來越多男性面臨攝護腺肥大問題。前列腺拉開術能迅速將尿道打開，也是目前能最快移除尿管的新術式。這項技術為對性功能有考量的男性提供了一個新選擇。他也呼籲，男性若出現排尿問題，別不好意思就醫，應盡快至泌尿科門診進行相關檢查與診斷，才能盡早解決問題。

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