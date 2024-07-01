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男大生睪丸腫如芒果竟罹癌 切除保命

趙容萱
醫師朱朗軒說明，一名男大生右側睪丸腫如一顆芒果大，經緊急切除手術合併化療，目前仍持追蹤中。（圖／台中醫院提供）
醫師朱朗軒說明，一名男大生右側睪丸腫如一顆芒果大，經緊急切除手術合併化療，目前仍持追蹤中。（圖／台中醫院提供）

一名20歲的男大生，去年中發現右側睪丸比左側大，因不痛不癢不以為意，直到腫到直徑9公分，如一顆芒果般大，連穿垮褲都藏不住，只好就醫，才驚覺自己罹患睪丸癌，幸好癌細胞未轉移，經緊急切除手術合併化療，目前仍持追蹤中。

台灣衛福部台中醫院泌尿科主任朱朗軒說，這名男大生穿著寬鬆垮褲、像企鵝走路般進入診間，害羞地表示自己右側睪丸一天比一天大，時間超過半年，雖不痛不癢，但已造成穿衣服與行動困擾，只好就醫。

朱朗軒指出，男大生經超音波、磁振造影檢查，發現患者左側睪丸大小正常約3公分，右側睪丸竟然大到直徑約9公分，已經是正常睪丸的3倍大，推論是睪丸癌，切除腫瘤後送驗檢查，證實男大生罹患好發於青少年的精細胞與非精細胞混合型的睪丸癌。

醫師朱朗軒說明，一名男大生右側睪丸腫如一顆芒果大，經緊急切除手術合併化療，目前仍...
醫師朱朗軒說明，一名男大生右側睪丸腫如一顆芒果大，經緊急切除手術合併化療，目前仍持追蹤中。（圖／台中醫院提供）

朱朗軒說明，說明正常睪丸大小約直徑約3公分、如荔枝大，患者到院時，右側睪丸已腫如鵝蛋、芒果，右側睪丸體積已經是超過正常睪丸20倍以上。雖癌細胞未遠端轉移，但因為手術前檢查腫瘤指標數值爆表，為了安全起見，醫療團隊還是建議接受一階段的化療，目前男大生已經完成治療，腫瘤指數回覆正常，病況穩定追蹤中。

朱朗軒說，睪丸變大，有可能是睪丸發炎，陰囊水腫或是睪丸癌等原因，但是如果是睪丸癌，其實不會疼痛，會慢慢變大，因此若發現睪丸異常變大，要盡速就醫，避免錯過黃金治療期。

朱朗軒說明，睪丸最主要的功能是製造精子，即使切除一顆，只要另一顆睪丸是正常的，就不會影響生育功能；但該個案因後續有進行化療，未來如果準備結婚生子，還是要定期追蹤精子數量與品質，就能正常受孕。

腫瘤 癌細胞

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