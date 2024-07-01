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2個月大嬰兒先天性梅毒 媽媽2次產檢沒發現異狀

李青縈
醫師提醒，梅毒、淋病年輕族群感染數量上升，女性增幅高於男性；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，梅毒、淋病年輕族群感染數量上升，女性增幅高於男性；示意圖。（圖／123RF）

梅毒、淋病年輕族群感染數量上升，女性增加幅度也提高。台灣疾管署發言人曾淑慧提醒，梅毒及淋病雖屬於可治癒疾病，但只要有不安全的性行為，不論是一般性交或口、肛交等，都有可能感染性傳染病，由於性傳染病症狀不一定很明顯，預防性傳染病最重要的是做好預防措施。

曾淑慧指出，6月新增1例先天性梅毒確定病例，為2個月大嬰兒。該個案6月上旬因發燒至40℃就醫，就醫時因有皮膚紅疹、色素沉著及長骨出現骨質異常症狀，醫師通報為疑似先天性梅毒，後經檢驗確診先天性梅毒。

因此進一步對男嬰父母抽血檢驗梅毒，均為陽性，一家三口一起接受治療中，由於母親雖在孕期第12周、第32周產檢時梅毒皆為陰性，推測是懷孕32周後至生產前的不安全性行為因而感染梅毒所致。

梅毒和淋病都是經由皮膚、黏膜和血液傳染的性傳染病。梅毒常見症狀包括無痛性潰瘍與硬性下疳、皮疹等，若未接受適當治療，晚期則會出現「梅毒腫」、「心臟血管性梅毒」或「神經性梅毒」。曾淑慧指出，若為孕婦感染梅毒如未接受適當治療，梅毒可透過胎盤垂直傳播給胎兒，造成胎兒感染先天性梅毒，嚴重可能會導致胎兒早產、死亡。

淋病常見症狀包括尿道化膿，排尿有刺痛或灼熱感，女性感染後大多症狀不明顯，因此常被忽略，若沒有及時接受治療，不論男性或女性，都可能造成不孕；也可能導致泌尿生殖系統外的感染，如：直腸、咽喉部的感染、淋菌性結膜炎等。

曾淑慧說，國際間近年梅毒及淋病疫情呈現上升趨勢，且新生兒先天性梅毒數亦也上升。以美國為例，2022年先天性梅毒病例增加超過3700例，較前一年上升755%。

依疾管署監測資料顯示，以台灣為例，去年新增確診通報梅毒感染人數計9941人、淋病8257人，「不安全性行為」是主要感染原因。

疾管署呼籲，預防性傳染病最重要的是做好預防措施，包括：全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液、有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷及早治療；孕婦除了透過定期產前檢查，及早發現及早治療，降低感染先天性梅毒風險；一旦確診，務必提醒配偶或性伴侶也接受篩檢及治療，避免乒乓感染（意指像打乒乓球一樣來回重複感染），多管齊下才能有效的預防感染性傳染病。

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