靜脈雷射治療害林書豪被禁賽 卻讓中風男站起來

ILIB靜脈雷射。（南投醫院提供）

台灣南投一名陳姓男子日前左半邊手腳突然無力，就醫發現是梗塞型腦中風 ，住院以藥物治療及復健，並搭配靜脈雷治療；院方表示，經過1個療程，原本手舉不高、腳無力無法行走也明顯恢復，陳男現在已能可獨自行走，先前會失眠 也改善許多。

衛福部南投醫院指出，前陣子籃球員林書豪使用靜脈雷射治療足底筋膜炎遭禁賽，是因為WADA世界反禁藥組織認定，以任何物理或化學形式影響血管內血液的行為被為禁止方式，而靜脈雷射治療被視為透過血液改變影響運動員的生理狀態。

靜脈雷射更被廣泛應用在腦中風後遺症、三高 、傷口癒合、自律神經失調及記憶力衰退等神經疾患；透過靜脈留置針使用特定波長、具醫療功效的低能量雷射光照射血液，照射後紅血球會增加攜氧量，改變粒線體作用減少發炎增加組織新生。

南投醫院復健科主任周建文說，當血球細胞恢復正常，就能強化血液運輸功能，大幅提升腦部通透性發揮輔助效果，可助中風者修復神經功能，像該名50歲陳姓患者經靜脈雷射治療後，原本單側手腳無力、無法行走的狀況獲得大幅改善。

至於運動員想復健治療足底筋膜炎，除了靜脈雷射治療，南投醫院物理治療師吳政軒也建議，可以先進行短波、超音波、電療及足跟拉筋運動等傳統物理治療，若成效不彰或想加速提早恢復，可進一步考慮體外震波疼痛治療、PRP再生治療。