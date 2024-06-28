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糖尿病視網膜病變 不控制血糖恐失明

記者謝進盛
醫師指出，早期糖尿病視網膜病變，大多自視網膜周邊開始，此時正是治療黃金時期；示意圖。（圖／123RF）
醫師指出，早期糖尿病視網膜病變，大多自視網膜周邊開始，此時正是治療黃金時期；示意圖。（圖／123RF）

50多歲陳女士因發現視力不明原因轉差，前往眼科求診，醫師檢查發現陳女為糖尿病視網膜病變，因陳女糖化血色素指數高達9，醫師除施以視網膜雷射治療外，也提醒更須控制好血糖，避免血糖失控甚至眼睛失明。

陳女患有三高多年，且因工作忙碌飲食不正常，糖尿病宿疾控制不佳。原以為自己視力不良只是白內障，開刀就可重見光明，不料接受散瞳檢查後，發現眼底已呈現增殖型糖尿病視網膜病變，且視網膜光學同調斷層掃描(OCT)呈現雙眼黃斑部水腫。

台灣新營醫院眼科主治醫師郭怡君隨即幫患者安排眼底螢光血管攝影(FAG)送審玻璃體內抗新生血管藥物注射針劑，並讓患者接受視網膜雷射治療，避免糖尿病視網膜病變持續惡化。由於患者糖化血色素高達9，郭醫師也提醒患者要從根本血糖控制做起，以免血糖失控，嚴重甚至眼睛失明。

醫師提醒糖尿病患者須控制好血糖，避免血糖失控甚至眼睛失明。（圖／新營醫院提供）
醫師提醒糖尿病患者須控制好血糖，避免血糖失控甚至眼睛失明。（圖／新營醫院提供）

郭怡君說，早期糖尿病視網膜病變，大多自視網膜周邊開始，患者不一定有症狀，容易被輕忽，但此時是治療黃金時期，醫師可透過周邊視網膜雷射抑制新生血管繼續生長惡化，避免影響到中央視網膜區域；不過許多患者就醫時，都已嚴重影響到視力，除中心黃斑部受影響，也可能有玻璃體出血及牽引性視網膜剝離，需要手術才能恢復部分視力，無法完全正常。

另外，新生血管性青光眼，也常是導致糖尿病患失明原因，眼壓高讓患者飽受噁心嘔吐無法入睡折磨。因此，控制好血糖，是預防失明重要方法，建議即使沒有症狀，也要定期讓眼科醫師檢查和評估。特別是準備懷孕或是懷孕的糖尿病婦女，妊娠期間會大幅增加糖尿病視網膜病變的風險，必須比未懷孕的病友更密集追蹤。

郭怡君指出，一般來說，糖尿病分為第一型和第二型，第一型糖尿病為胰島素依賴型糖尿病，主要是自體免疫問題，診斷後五年內要接受第一次的散瞳眼底檢查。第二型糖尿病為非胰島素依賴型糖尿病，往往在診斷的當下可能已高血糖持續多年，建議診斷時就接受完整散瞳眼底檢查。

三高

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