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7旬男背痛到不能走路 內視鏡手術根治

記者萬于甄
大部分病人的「椎弓根解離性滑脫」無明顯症狀，但一旦壓迫到脊神經，就容易導致坐骨神經痛、麻木、刺痛或行走困難；示意圖。（圖／123RF）
大部分病人的「椎弓根解離性滑脫」無明顯症狀，但一旦壓迫到脊神經，就容易導致坐骨神經痛、麻木、刺痛或行走困難；示意圖。（圖／123RF）

一名70多歲陳姓男子長年受背痛及下肢疼痛困擾，雖僅有特定姿勢及長時間行走時，才會感到不適，但近期症狀突發加劇，甚至一度無法行走。起初不願積極治療的他，因年底要和親友出國旅遊，決定就醫治療，經台灣奇美醫院骨科部主治醫師吳宗穆檢查，竟發現病人患有少見的「椎弓根解離性滑脫」，透過內視鏡手術治療，術後第三天即可出院，不到一個月疼痛已順利解除。

吳宗穆表示，椎弓根解離性滑脫是一種較少見的疾病，主要是病人的椎弓在年輕時受力不當導致斷裂，造成脊椎出現前後滑動情況，雖大部分病人無明顯症狀，但一旦壓迫到脊神經，就易導致坐骨神經痛、麻木、刺痛或行走困難。

他說，陳男因近兩個月突然持續性下背痛及雙下肢痠麻，且無法持續走路超過10分鐘，尤其左側最為嚴重，去年曾到其他醫院檢查，但一般核磁共振檢查在滑脫不嚴重的情形下，不易發現病灶，因此轉介到奇美醫院，透過電腦斷層才確定患有椎弓根解離性滑脫。

吳宗穆透過脊椎內視鏡手術為陳男治療，以雙通道內視鏡手術將椎弓根骨刺做完整清除後，再以單通道內視鏡手術將滑脫產生的椎間盤突出切除，手術僅需3個0.7公分傷口。術後，陳男的疼痛獲得明顯改善，且因周邊組織創傷極小，第三天即可出院。

醫師透過脊椎內視鏡手術，治療「椎弓根解離性滑脫」症狀，手術僅有3個0.7公分傷口...
醫師透過脊椎內視鏡手術，治療「椎弓根解離性滑脫」症狀，手術僅有3個0.7公分傷口，對周邊組織創傷小，病人在術後第3天即可出院。（記者萬于甄／攝影）

吳宗穆提到，椎弓根解離性滑脫的治療雖未有明確定論，但病人隨著年齡增加，脊椎的滑脫會逐漸趨於穩定，因此治療方式可選擇脊椎內視鏡手術；脊椎內視鏡手術蓬勃發展，應用範圍日漸擴增，目前已可應用於頸椎、胸椎及脊椎腫瘤等切除。

吳宗穆強調，每位病人的病況及醫師擅長的治療方式不盡相同，並非所有情境都適合內視鏡手術，建議病人應找專業及自己信任的醫師，並與醫師討論出最適合的治療方式，才能有效解決困擾。

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