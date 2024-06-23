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熱浪來襲 體溫升高7℉就有危險 3症狀恐致命

編譯潘勛／即時報導
全美高溫持續籠罩，氣象預報未來數天高溫在華氏95度到100度間。圖為孩裡在華府喬治城水邊公園嬉水解暑。(美聯社)
全美高溫持續籠罩，氣象預報未來數天高溫在華氏95度到100度間。圖為孩裡在華府喬治城水邊公園嬉水解暑。(美聯社)

美國、印度、墨西哥、中東等地受苦於炙人熱浪，醫學界、生理學者等指出，隨著人體內部遭遇溫度及濕度飆升而變化，只差個幾度可能就決定死活；遇著高溫，人的大腦會混淆、器官衰竭，以及脫水致死。

美聯社報導，人體常溫約在華氏98.6度(攝氏37度)；澳洲雪梨大學衛生學教授傑伊(Ollie Jay)表示，只要體溫升高華氏7度，人體就會有大麻煩。

高溫致死主要以三種方式。首先便是中暑，體溫劇烈上升而致器官衰竭。體內溫度太高，人體會改變血液流向，往皮膚去，以便散溫，但如此改向便讓胃腸血液及氧氣減少，也會讓原本侷限在腸道的毒素滲入血液循環當中。

但更大的致命危機在高溫讓心臟超負荷，尤其是心臟本就有病的人。一樣是始自血液快速流向皮膚，讓血壓下降，心臟加速汞動更多血液，維持整個人不致暈厥。

高溫對人體第三種主要傷害是嚴重脫水。傑伊表示，人大量流汗來到一定程度就會嚴重壓迫到腎臟。休士頓衛理總醫院醫生甘地(Neil Gandhi)表示，很多人甚至不曉得這種危害。

哈佛大學公衛教授薩拉斯(Renee Salas)表示，脫水還可以惡化成休克，器官因缺血、氧氣及養分而停止運作，最後發病而死。

薩拉斯指出，脫水嚴重時非常危險甚至致死，對任何人都是如此。脫水也減少血流，凸顯心臟毛病。

高溫也影響腦部，讓人混淆，想思考很費勁。華盛頓大學公衛教授埃比(Kris Ebi)指出，這種症狀很難救，因為人碰到高溫而糊塗，就很難察覺危險；年紀愈大的人，這種危害愈大。

中暑的經典定義之一，便是核心體溫升高華氏104度，加上認知功能失常。

有些科學家現在採用複雜的室外溫度衡量法，把濕度、陽光輻射及風計算進去，稱為「熱球」(wet bulb)溫度。賓州州立大學(Pennsylvania State University)生理學者甘迺迪(W. Larry Kenney)指出，多項實驗指出，以往熱球溫度在華氏95度，現在則是大約87度，那還是對年輕人而言，若是較高齡人口，則是82度。

高溫 澳洲 墨西哥

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