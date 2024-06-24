28歲男海邊玩水後「眼睛看不清」 竟是陽光惹的禍

圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

28歲小宇每逢假日都會揪三五好友上山下海，爬山、打籃球和水上活動樣樣精通，是一個體格健壯的運動型男。最近一次從海邊遊玩回來後，發生眼睛疼痛和視力模糊症狀，以為是使用3C產品過多引起眼睛疲勞而不以為意，經朋友規勸就醫，才被診斷為「光害性角膜炎」，用眼藥水治療後總算恢復視力，繼續享受生活。

光害性角膜炎 陽光曝曬導致雙眼疼痛及畏光

台灣仁愛長庚合作聯盟醫院眼科主任彭書彥表示，夏天艷陽高照，不論在室內工作或戶外活動都需要注意眼睛健康。有些人喜歡待在冷氣房裡，有些人則喜歡戲水，若長時間暴露在陽光下，陽光中的紫外線容易傷害眼睛。如果傷害到眼角膜可能會引起「光害性角膜炎」，通常是經過曝曬幾小時後發生雙眼疼痛、畏光、視力下降和流淚等症狀，需要尋求眼科醫師評估，並點眼藥水治療。

冷氣房易使淚水快速蒸發 4方式改善乾眼症

而炎熱的天氣待在冷氣房裡讓人感到舒適，但容易使得淚水快速蒸發，尤其是上班族需長時間盯著電腦螢幕或工作需要戴隱形眼鏡，都會造成乾眼症。彭書彥說，改善方式包括：一、適度的眨眼維持眼球表面濕潤，避免久盯螢幕；二、維持環境的濕度，例如放一杯水以增加空氣濕度；三、避免配戴隱形眼鏡超過8小時；四、適時使用人工淚液。

外出嚴防紫外線 避免造成眼睛病變

此外，有些常在大太陽下工作的人，黑眼珠會覆蓋一層白色的組織，稱為「眼翳」，而紫外線是眼翳的危險因子，如果眼翳生長在瞳孔位置擋住視線，可考慮手術治療。另外，眼睛裡的水晶體可能被紫外線影響加速老化，形成「白內障」，如果影響視力可能需要手術改善視力。

為了預防紫外線造成的眼睛病變，應避免長時間暴露在陽光下，若在戶外要做好防曬，建議戴上有抗紫外線的眼鏡或戴帽子。

夏日戲水留意結膜炎、角膜炎 可戴蛙鏡預防感染

夏天有許多民眾喜歡到海邊或游泳池戲水，彭書彥強調，千萬要小心水中可能有細菌、病毒或阿米巴原蟲等微生物造成眼睛的感染，導致結膜炎或角膜炎。眼睛感染常見症狀為眼皮腫、眼睛紅、分泌物增加、眼睛疼痛及視力下降等，會因感染微生物不同而有不一樣的症狀表現，預防感染方式是戲水時戴上蛙鏡，並避免戴隱形眼鏡，若有不舒服應該盡速就醫治療。

【本文授權轉載自健康醫療網】