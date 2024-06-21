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老翁身負2個大血管瘤 劇痛昏迷送醫救回一命

記者胡蓬生／苗栗即時報導
李俊毅醫師提醒，有高血壓的民眾一定要定期追蹤，有症狀要提早檢查及治療。(大千綜合醫院提供)
李俊毅醫師提醒，有高血壓的民眾一定要定期追蹤，有症狀要提早檢查及治療。(大千綜合醫院提供)

台灣一名85歲老翁因出現劇烈背痛並昏厥被送醫急診，檢查發現他的降主動脈近端有一個5.6公分的血管瘤，腹主動脈也有一個6.9公分的血管瘤，2個都相當大，隨時有破裂風險，因此導致病患產生劇烈疼痛感；老翁在接受主動脈支架置放手術後，分別將2個血管瘤隔離開，避免破裂危險，術後第二天老翁就能起床走動，並順利恢復出院。

大千綜合醫院心臟外科醫師李俊毅表示，當血管直徑變大為正常的1.5倍時，就已是血管瘤，發生初期不會有任何症狀，除非接受電腦斷層或超音波檢查，才會意外發現，多數病人都是因破裂時的劇烈疼痛及休克，送醫後才發現。雖然血管瘤不像癌症腫瘤是惡性細胞，不過一旦發生破裂卻是危及生命的生死一線間。

他指出，血管瘤發生的原因，最常見的就是長期高血壓，讓血管像吹氣球一樣變大，其次是感染，造成血管變大且薄弱。另外，有少數病人是因本身的遺傳疾病，導致血管裡的膠原蛋白承受力不足，擋不住血壓而漸變大。如果是因高血壓或遺傳性疾病造成的主動脈瘤，通常需要很長一段時間才會大到被發現；如果摸到肚子有震動的感覺，一定要格外小心，可能已出現主動脈瘤。

這名個案接受的主動脈支架置放手術，能避免主動脈瘤破裂的危險，手術也不會造成大傷口，只需從兩邊腳上的血管讓支架進入主動脈，並在適切的位置展開支架，就能遮蔽膨大的血管，讓血液流經支架後，血管不會因承受血壓而破裂。通常手術隔天可以起床走動，如果沒有出血或其他問題，當日可出院。

李俊毅提醒，有長期高血壓的病人一定要定期追蹤，並接受進一步檢查；另外，由於血管瘤內大多會有血栓及動脈硬化的斑塊，一旦脫落會阻塞下肢血管，導致下肢疼痛或缺血，因此也必須一併檢查。雖然冬天才是血管疾病的高峰期，但平日還是要多留意，有症狀應提早檢查治療，以保自身健康。

老翁因兩個血管瘤造成劇烈背痛後昏厥送醫，狀況十分危急。(大千綜合醫院提供)
老翁因兩個血管瘤造成劇烈背痛後昏厥送醫，狀況十分危急。(大千綜合醫院提供)
病患接受主動脈支架置放手術後，已順利恢復。(大千綜合醫院提供)
病患接受主動脈支架置放手術後，已順利恢復。(大千綜合醫院提供)

高血壓 癌症 氣球

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