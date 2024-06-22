帕金森氏復健 把握運動黃金期、關鍵3要件

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帕金森氏症是唯一可以長期用藥控制（20至30年）的神經退化性疾病，但有效的運動才是延緩疾病之關鍵。帕友們不只要把握在病程初期（一至二期）的黃金運動期，更要具備三要件：強度要足、時間要夠、運動項目要全面。

帕友運動三要件： 1.中高強度以上 2.超過30分鐘 3.有氧無氧全面性

台灣中山醫學大學物理治療系助理教授劉昕璇指出，運動要兼具適量與適合的強度才會有效，單單走路是不夠的。運動強度則設定在至少中度至中高強度，並進行30分鐘以上（視體能狀況可分次完成），如運動時自覺有一點喘和吃力的程度即可，或是達到最大心跳之60%至75%（最大心跳=220-年齡）。運動項目需全面性，並以漸進式的方式開始訓練。劉教授提醒，隨著疾病進展可能出現症狀的變化，帕友們仍應適時地尋求醫療專業介入及協助訓練，也避免跌倒發生。

三期患者逐漸惡化 如何跨越運動困難？

對於第三期患者，平衡能力和姿勢控制狀況會逐漸惡化，且患者較難在家中自行訓練，此時期會更加需要專業物理治療師的協助，訓練重點則放在姿勢控制、軀幹動作的練習和平衡訓練，以改善步態並防止跌倒。劉昕璇提到，關節 疼痛也是臨床上常見的問題，以腰椎、髖關節、膝蓋和腳踝的疼痛最為常見，這往往也使患者不願意運動。此時期的運動可能困難重重，應透過專業醫療團隊為患者制定合適的治療計畫和處方，如此才能事半功倍。

中後期患者因凍步影響認知 訓練著重視覺空間訓練

患者在疾病中後期常會遇到啟動困難或凍步的問題，這恐增加跌倒的風險。有凍步的患者在整體認知、執行功能、注意力、語言、記憶和視覺空間等能力均比無凍步患者差，因此，訓練時可強調視覺空間的跨步訓練。

隨著醫療科技的進步，體感遊戲已被證實對帕金森氏症患者的動作改善有顯著效果，互動式體感遊戲也能提升患者對運動的參與度。此外，互動科技還包括高階的智能復健機器人，這些設備能針對步行能力、手臂及手部功能，提供精準、高強度且高重複性的訓練。劉教授指出，通過這些訓練，設備能產生大量的感覺回饋，促進神經可塑性，為更多患者提供復健治療的機會。

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