婦人胸痛心電圖、X光找不出異狀 「1檢查」秒見右冠狀動脈阻塞

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80歲阿嬤半年來因間歇性胸痛反覆跑急診，但心電圖跟胸部X光卻都沒有明顯異狀，醫師考量患者患有糖尿病，建議安排心肌灌注掃描，果然發現是嚴重心臟缺氧，立即執行心導管檢查，證實右冠狀動脈「幾乎99%都塞住了」。

心肌灌注掃描檢查揪病灶 這樣做成功拆彈

台灣亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師陳彥旭表示，患者多次掛急診都沒有檢查出心臟梗塞等急症，直到門診安排心肌灌注掃描檢查，才從影像判讀發現缺氧狀況，原來是患者因冠狀動脈狹窄阻塞也就是俗稱「冠心症」，導致心臟周邊的「側枝血管」取代輸送血液功能，並發展成「側枝循環」系，雖然也能分擔心臟所需的營養與氧氣，然而卻不足以長期維持。

經考量病患年紀大又患有糖尿病，與家屬討論後，決定安排心導管打通血管並放置塗藥支架，果然心絞痛症狀獲得大幅改善。

評估心血管疾病風險 依不同情況安排不同檢查

陳彥旭指出，會先針對患者病史及三高 數值，評估心血管疾病的風險，再依據不同情況安排進一步檢查，例如運動心電圖、冠狀動脈電腦斷層或是心肌灌注掃描等，確認是否要做心導管檢查；若心臟血管確實有病灶，則會再經過氣球擴張術或是放置心臟血管支架等工具治療心絞痛，並降低日後心臟病 發的機率。

高風險族群多留意 降低心臟病發

陳彥旭提醒，三高族群（高血壓 、糖尿病、高血脂）及抽菸都會傷害血管，使得動脈血管產生動脈硬化，也就是血油卡在血管壁引起發炎，血管就會漸漸越來越狹窄，如果發生在心臟的血管就會導致血流不夠引起胸悶痛、喘等症狀；萬一更緊急嚴重的話，可能會造成血管突然塞住，也就是心肌梗塞，引發立即的生命危險。

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