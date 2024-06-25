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95歲婦治療直腸癌 改善營養、優化體質後再動手術

林宛諭
醫師提醒，高齡直腸癌患者可先接受手術前優化，再接受治療，提高手術成功率；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，高齡直腸癌患者可先接受手術前優化，再接受治療，提高手術成功率；示意圖。（圖／123RF）

一名98歲的黃姓婦人3年前發現罹患直腸癌，由於她身體仍然健壯，台灣彰基醫學中心為她進行腹腔鏡直腸低前位切除手術，術後恢復良好，經後續追蹤，目前依舊健康，彰基大腸直腸外科主治醫師劉佑碩表示，高齡大腸直腸癌患者，仍有機會經手術治療後恢復良好生活，患者應把握治癒先機，及時治療。

家住台灣彰化二林鎮的黃姓婦人2021年因排便出血與解便困難就醫，經大腸鏡檢查後發現4.5公分腫瘤，確診為第二期直腸癌，雖然她當時已95歲，但經過一系列檢查後發現，除了輕度貧血外，沒有其他疾病，醫療團隊與病患及家屬溝通後，為她進行腫瘤切除手術。

彰基表示，黃姓婦人接受腹腔鏡直腸低前位切除手術後，恢復良好，第7天就出院，後續追蹤至今，她很健康，平日生活作息皆不須靠他人協助，自在享受人生。

主治醫師劉佑碩表示，平均壽命延長，高齡大腸直腸癌患者也增多，高齡患者往往伴隨高血壓、糖尿病、心臟病等多重共病症，且癌症本身就會造成貧血、營養不良等，都是增加高齡患者手術風險因素，施行手術確實是挑戰。

劉佑碩說，部分高齡癌症患者往往傾向不積極手術治療，但對於「沒有遠端轉移的大腸直腸癌」，仍有透過手術治癒的可能，若放任腫瘤生長，可能會有出血、破裂、阻塞、轉移等風險，萬不得已接受緊急手術時，風險更高。

因此，高齡癌症患者可先接受手術前優化，再接受手術治療，提高手術成功率，包括手術前四至六周的飲食調整、改善營養狀態，復健科醫師安排心肺功能復健與物理治療訓練、改善體能狀態；而吸菸會影響傷口癒合及心肺功能，所以手術前也需戒菸；控制其他身體疾病，必要時轉介至其他次專科，經由一系列的手術前優化，即可降低手術併發症的風險。

醫師表示，高齡大腸直腸癌患者，仍有機會手術治療後恢復良好生活。(圖／彰基提供)
醫師表示，高齡大腸直腸癌患者，仍有機會手術治療後恢復良好生活。(圖／彰基提供)

癌症 腫瘤 心臟病

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