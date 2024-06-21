青少年罹患憂鬱症想自殺 醫建議家長從13個病徵觀察

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青少年自殺死亡率年年上升，背後隱藏原因都不單純，可能是因情感、課業壓力、霸凌等等壓力所致，台灣衛生福利 部台北醫院精神科醫師陳昱文表示，企圖自殺和自殺身亡的青少年中，多數有罹患憂鬱症 ，且具13個共通性特徵，若能早期發現，早期介入治療，將能阻止悲劇發生。

揪出原因治療憂鬱症 家長配合改善更有效

「我就是要讓他們後悔，讓他們一輩子都活在內疚裡！」陳昱文表示，這是一名年僅16歲、卻已自殺多次的高一男孩所說。他問過男孩：「你這樣做開心嗎？」但男孩反問：「我的開心很重要嗎？」在與男孩深聊後才得知，男孩父母極為重視成績，從國小開始自己對成績非常在意，且因為親子關係、同儕關係都很疏離，沒有知心好友，考試結果不理想時，父母又表現出無法接受的樣子，男孩才會想透過行為求救解脫，並讓父母後悔對他的逼迫。

憂鬱症是現今普遍性的大腦疾病，大部份都可以治療，陳昱文根據男孩的症狀安排了藥物與心理治療，同時也讓男孩的父母積極調整自己，學習更好的溝通，並以同理、接納、不批判的心陪伴，關心孩子近況，適時給予幫助及肯定，一起培養問題解決能力、認識情緒與抒發情緒的方法，終於在兩個多月後的門診，看見男孩和父母臉上的微笑。

孩子有13個特徵要注意 及早求醫解決問題

根據台灣衛生福利部2022統計資料，基本上自殺的青少年通常會具有13個共通性特徵：

1.情緒容易衝動、易怒。 2.有憤怒或好鬥的行為表現。 3.有反社會行為，例：損害他人利益或傷害他人安危的行為。 4.用較極端方式宣洩負面情緒，例：丟東西、捶牆壁，甚至是自殘。 5.僵化的思考模式及調適方法，例：明知道酗酒不對，但仍以酗酒紓壓。 6.解決問題的能力不佳。 7.掌握現實有困難。 8.總是感到失望。 9.焦慮，特別是關注在身體的病痛或輕微的失望。 10.自以為是。 11.刻意用優越感來掩飾自卑及不確定感，摒除來自他人的關懷。 12.有生活在幻想世界的傾向。 13.崇高偉大的幻想交替著無價值感。

陳昱文指出，憂鬱症、焦慮疾患、有酒精或藥物濫用、飲食疾患及精神病的人自殺風險較高；而企圖自殺和自殺身亡的青少年，多數又有罹患憂鬱症的情況，加上青少年自殺原因也不如表面單純，包含情感、課業壓力、霸凌等的多重壓力，都需進一步了解個別狀況。

為了不讓孩子飽受憂鬱症之苦，陳昱文呼籲，透過青少年自殺的13個共同特徵，可以早期發現異狀，早期介入治療，家長與醫師、老師共同合作，就能盡快陪伴孩子走出低潮，享受青春。

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