瓶蓋擰不開 7旬婦手痛狂吃止痛藥 就醫發現關節已變形

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一名70歲的林姓阿嬤（化名）每天早上起床時總會感到雙手手指關節 僵硬腫脹疼痛，也沒辦法擰瓶蓋、擰毛巾、提重物時都會感到極度不適，這些不適深深影響生活。只能依賴消炎止痛藥來緩解關節疼痛，然而效果不佳，尤其一旦停藥即再次感到疼痛。症狀已持續一年多，在家人堅持下到醫院就診才發現罹患類風濕性關節炎，且手指關節已經變形。

台灣高雄榮民總醫院過敏免疫風濕科石孟潔醫師指出，許多患者會以止痛藥來緩解長期的關節疼痛，卻忽略可能是類風濕性關節炎作祟。等到時間一久、症狀逐漸惡化後，才驚覺已造成關節的傷害。她提醒，類風濕性關節炎引起的骨骼變化無法逆轉，關節一旦開始變形就難以恢復至正常功能，呼籲及時就診的重要性。

多個關節腫脹要注意

類風濕性關節炎（Rheumatoid Arthritis, RA）是一種慢性自體免疫疾病。患者的免疫系統會誤攻擊身體組織，尤其在關節滑膜處，因此造成關節發炎、腫脹和疼痛，嚴重可能導致關節變形及功能上的障礙。石孟潔醫師表示，類風濕性關節炎的表現通常會成「對稱」的方式，像是手腕、手指、腳踝等關節症狀都會是左右同時出現。

除此之外，類風濕性關節炎為全身性的疾病不只會侵犯關節，有些案例會伴隨關節以外的症狀像是異常疲勞、發燒、心血管系統疾病、間質性肺纖維化和骨質疏鬆，甚至併發乾燥症（眼乾、嘴乾），鞏膜炎。

石孟潔表示，類風濕性關節炎目前主要診斷方式包含血液檢查、病人症狀和影像檢查。她提到，根據歐洲風濕醫學會2010年的類風濕性關節炎的診斷標準，主要分為四大類評估項目。第一為受侵犯的關節數，第二為抽血檢查，第三為急性發炎指數，第四則為症狀是否已維持六周以上。依據診斷標準計分如超過6分以上，就可以診斷為類風濕性關節炎。

醫師也會結合血液檢測 ，透過患者的類風濕性因子、抗環瓜氨酸抗體、發炎指數，並利用超音波和X光等影像工具來評估發炎和骨骼破壞程度。

石孟潔表示，類風濕性關節炎的治療方針主要以減緩病情、控制症狀，並減少關節的長期損害為主。一般而言會短期使用消炎止痛藥及類固醇來緩解急性發炎疼痛，合併免疫調節藥物來控制。除了藥物外，也會搭配物理治療來緩解功能障礙，或是配合職能治療來協助患者恢復正常的生活功能。

然而傳統免疫調節劑對某些病患來說治療效果較為侷限或無法適應其所帶來的副作用，而長時間使用高劑量類固醇可能發生以下副作用如骨質疏鬆、月亮臉、水牛肩、白內障等情況。因此，現今生物製劑以及標靶藥的出現也讓醫師、患者有更多元的治療選擇。

石孟潔解釋，目前類風濕性關節炎的生物製劑以及標靶藥有針劑及口服兩種，能夠精準阻斷特定發炎物質，且較快速的發揮免疫調節的效果，對發炎處有良好的控制效果，使用施打的生物製劑，對於常忘記吃藥的民眾、傳統治療上無法獲得良好控制的族群或是因副作用無法耐受之患者而言都是一大福音。另外，由於類風濕性關節炎的女性患者眾多，也有適合孕婦的用藥能選擇，她也呼籲患者不要擅自停藥，並且和醫師討論最合適的治療方式。

保健品亂吃恐弄巧成拙 醫：減壓生活更重要

市面上許多宣稱能「增強免疫力 」的保健食品到底能不能吃？石孟潔表示，若為類風濕性關節炎的患者或其他自體免疫相關疾病的族群，過度攝取這類型的保健品可能使免疫系統失衡，進而影響到病情！因此建議患者在選擇營養保健品前都應先諮詢醫師。

如想在日常習慣中就能減緩症狀，石孟潔醫師提到，避免壓力過大、以及抽菸喝酒，就能有效降低身體發炎反應。此外，規律運動也能增強關節功能以及肌力，減少僵硬和疼痛感。最後提醒民眾，如果有對稱性的關節發炎腫痛及關節僵硬狀況，請儘早到過敏免疫風濕科就診，及早有效的治療可避免關節變形。

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