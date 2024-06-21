她臉色蒼白以為貧血 檢查竟罹「腎絲球腎炎」險末期腎衰竭

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台灣一名60歲鄭小姐連3個月以來食慾不振，體重不斷減輕，臉色變得蒼白，至多家醫院就診，因抽血檢測 各項數值大多正常，僅有貧血現象，醫師開立口服鐵劑補充，然而症狀並未改善，近期更出現下肢水腫及呼吸變喘，幾乎無法行動，輾轉來到台北市立聯合醫院中興院區腎臟內科檢查，才發現尿液中有大量尿蛋白和血尿，胸腔也有積水。

患腎絲球腎炎 病因複雜眾多

周以新醫師解釋，這是所謂的「腎病症候群」，是腎絲球腎炎常引發的症狀，接受利尿劑治療，以及經過腎臟切片檢查後，確定病因是罹患罕見的類澱粉沉積症。

周以新說，根據國際腎臟醫學會分類，腎絲球腎炎多達數十種，詳細病因十分複雜，多與基因調控異常有關，其他可能引起次發性腎絲球腎炎的病因包含自體免疫疾病（紅斑性狼瘡、血管炎、抗基底膜腎炎）、先天代謝異常、病毒感染、細菌感染、惡性腫瘤 、藥物、重金屬、化學物質等。

出現嚴重尿蛋白當心 未妥善治療恐致末期腎衰竭

常見的腎絲球腎炎症狀包含：無痛性血尿、尿蛋白、高血壓 、水腫，有些腎絲球腎炎甚至會合併器官的症狀，例如眼睛、肺部、關節、皮膚等，嚴重的尿蛋白可能併發所謂的腎病症候群，是一種包含水腫、尿蛋白、低白蛋白血症、高血脂、血栓、容易感染等的多重綜合症。

麻煩的是，慢性腎絲球腎炎若未妥善治療終將導致末期腎衰竭，大約有10至20%需長期透析的病患病因可歸咎於慢性腎絲球腎炎，因此千萬不可輕忽。

先用保守治療 嚴重需血漿置換

腎絲球腎炎的治療不外乎降低發炎，減少腎臟破壞，以及改善症狀，不同腎絲球腎炎治療方式與風險皆不相同。

周以新說，有些種類的腎絲球腎炎經由保守治療就能康復，例如水腫時使用利尿劑治療；有些需使用藥物治療，包含口服類固醇及免疫抑制劑；嚴重的快速進行性腎絲球腎炎(Rapidly progressive glomerulonephritis)會合併腎功能快速惡化，則需使用靜脈注射高劑量類固醇及免疫抑制劑，甚至需接受血漿置換治療。

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