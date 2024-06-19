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少女2年來聽鬧鐘聲大叫、抽搐 竟是要命的心律不整

記者趙容萱／台中即時報導
中國醫藥大學兒童醫院兒童心臟科醫師戴以信。(中國醫藥大學兒童醫院提供)
中國醫藥大學兒童醫院兒童心臟科醫師戴以信。(中國醫藥大學兒童醫院提供)

台灣一名中學女學生，長達2年清晨在睡夢中聽到鬧鐘聲，竟莫名大叫或痙攣後甦醒，查不出病因，今年初發作時，卻抽搐超過10分鐘醒不過來，送醫急救還引發電氣風暴，40分鐘內電擊7次，經診斷為「KCNH2基因相關的長QT症候群所誘發多型性心室頻脈」，竟是致命的心律不整，所幸經裝葉克膜等及時搶救，並在藥物治療及追蹤下不再發作，回歸校園生活。

中國醫藥大學兒童醫院兒童心臟科醫師戴以信說明，長QT症候群是先天性心律不整疾病，可能造成的基因突變約有15種，最常見的前3種為KCNQ1_運動時發作、KCNH2_起床鬧鐘刺激發作、SCN5A_睡眠中發作。多半會以不明原因而導致暈厥，也可能會抽筋。

戴以信指出，這名女學生到院後，經基因檢測確認為KCNH2基因突變，在送醫急救過程中，出現連續多型性心室頻脈（電氣風暴），每次電擊後不到5分鐘又再次發作，短短40分鐘內電擊7次。

戴以信說明，女學生經緊急安裝葉克膜，並放置右心室導線終止心室頻脈，再經15次電擊，狀況才穩定下來。因此建議女學生服藥控制，並把手機與鬧鈴調整為震動，以降低誘發抽搐發作的因子。

戴以信指出，長QT症候群的治療常以「乙型交感阻斷劑」來降低交感神經活性，以降低發作機率，但若發生嚴重電氣風暴，除了藥物積極治療外，還需放置「體內去顫器」，若電擊次數過多，如電氣風暴，還需施行交感神經阻斷術，減少發作機率。

中國醫藥大學兒童醫院兒童心臟病及超音波中心副院長謝凱生說，這名女學生因家人及時察覺，加上醫療緊急救護人員處理得當，否則恐喪失生命或導致永久性腦傷；提醒家長若遇到孩童不明原因「暈厥」或「抽搐」，應盡速至醫療院所兒童心臟科就醫，檢查是否有尚未發現的心律不整，並接受適當的治療。

心臟病 檢測

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