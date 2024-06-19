胃痛多年竟是腫瘤在心臟漂來漂去 不處理恐中風

鄭伯智解說黏液瘤好發於左心房，因心臟收縮，會在心房與心室間漂動，如果黏液瘤破碎流到腦部，就會引發中風。（員榮醫院提供）

彰化縣62歲蔡姓婦人因胃痛近4 年來照了3次胃鏡，都查不出原因，後來覺得痛的位置靠近左胸，就到員榮醫院檢查，才發現左心房內有1顆2公分黏液瘤，再轉診到台中童綜合醫院由副院長鄭伯智醫師以達文西心臟微創手術切除，鄭伯智說，黏液瘤可能會造成中風 ，應盡速手術切除才能避免風險。

影片來源：聯合新聞網

蔡婦說，3、4年來一直隱隱感到左胸靠近胃部的地方不舒服，她以為是胃病，在多家醫院求診，接受過3次胃鏡檢查，但醫師都告訴她的腸胃沒有問題，5月間到員榮醫院向資深副院長、心臟內科張木信醫師求診，而檢查出心臟內有顆腫瘤 ，再轉介給在員榮駐診的鄭伯智副院長，鄭伯智檢查出她左心房有腫瘤。

鄭伯智說，心臟黏液瘤的特質是質地鬆軟，隨時有破裂的可能，好發於左心房，在心室舒張時，黏液瘤經由二尖瓣滑進到左心室，心臟收縮時，又從左心室逆流回到左心房，腫瘤在心房跟心室間漂來漂去。

有些黏液瘤會在漂動過程中破裂，而破裂的黏液瘤碎塊會隨著血流到處跑，鄭伯智說，如果漂到冠狀動脈會引起急性心肌梗塞，大部分的碎塊會漂到腦部動脈引發中風，少部分會跑到腎動脈，造成腎動脈梗塞，也有跑到肝臟、脾臟、胰臟及小腸，引起這些器官衰竭的風險，所以接受開心手術切除腫瘤是唯一治療的選擇。

鄭伯智即為蔡婦進行達文西微創切除心臟腫瘤手術，術後隔天即轉入普通病房，且練習走路復健，心臟超音波證實心功能良好，很快出院返家。蔡婦說，回家後馬上能掃地、騎機車外出辦事情，鄰居都說很神奇，很感謝鄭副院長。

心臟良性黏液瘤多半在心房中膈的左心房內，也是心臟中較深的位置，傳統開心手術要鋸開胸骨，傷口長達25公分，患者飽受疼痛及恢復緩慢的煩惱。鄭伯智表示，若以達文西手臂手術，可不鋸開胸骨結構，恢復也快。

根據資料顯示，心臟黏液瘤並不常見，可能與基因遺傳有關，每年發生率為百萬分之一至兩百萬分之一，好發於中老年人，但也曾有不到20歲的年輕人罹患黏液瘤。