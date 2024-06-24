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慢性病患護腎 吃中藥、按摩穴位有效

記者周宗禎
許堯欽建議每天按摩「內關穴」與「勞宮穴」；熱敷補氣強腎，每天溫熱敷下腹「氣海穴」與「關元穴」和後背的「腎俞穴」與「命門穴」，都有助保護腎臟健康。（記者周宗禎／攝影）
許堯欽建議每天按摩「內關穴」與「勞宮穴」；熱敷補氣強腎，每天溫熱敷下腹「氣海穴」與「關元穴」和後背的「腎俞穴」與「命門穴」，都有助保護腎臟健康。（記者周宗禎／攝影）

全球人口高齡化，慢性病愈來愈多，且患者年齡愈高病也愈多、藥愈吃愈多，擔心腎臟「吃壞掉」。奇美醫院中醫部部長許堯欽舉多重慢性病患者案例，說明只要正確診斷、中藥不但不傷害腎臟，研究顯示中藥更能夠保護腎臟，大幅降低惡化到必須洗腎程度。

68歲施姓患者有冠心病、腎功能損傷、高血壓、糖尿病、高脂血症及攝護腺肥大等多種慢性病，因梗塞性腦中風左側手足無力，更長期心律不整。而降壓等藥物不曾中斷、是急性腎損傷高危險族群。加上短短四個月兩次手術，氣血虧虛，又連續用消炎止痛藥物，腎功能極速惡化，進入慢性第三期。

施姓患者先因「經常性心跳停止時間過長」裝置人工節律器。然而心律不整仍然每天頻繁發作，並伴隨胸悶、頭暈、疲倦無力，嚴重影響生活品質，西醫藥沒辦法改善、從高雄北上台南找許堯欽診療。

許堯欽指出，患者診斷為心腎氣陰兩虛，合併肝鬱有火便祕，處方天王補心丹合大柴胡湯加減。兩周後心律不整自每天發作5至6次減少到1至2次，每次時間也從10幾分鐘縮短到1至5分鐘。連續服藥1個月後，心律不整已再發作。

許堯欽舉實證案例說明，只要正確診斷、中藥不但不傷害腎臟，研究顯示中藥更能夠保護腎...
許堯欽舉實證案例說明，只要正確診斷、中藥不但不傷害腎臟，研究顯示中藥更能夠保護腎臟，大幅降低惡化到必須洗腎程度。（記者周宗禎／攝影）

隨後患者因人工髖關節置換、左側腹股溝疝氣修補接連2次手術，術後發現腎功能「階梯式下降」。以清心蓮子飲、六味地黃丸加減方持續服用半年。期間心律不整未再發作，腎功能也逐漸回升。再依整體病況處方改成補中益氣湯、生脈散與八味地黃丸合方，持續服用半年，腎功能繼續明顯回升。

許堯欽表示，中醫的辨證論治，在本質上就是有多器官共同調理的特性，不像西醫科別多又細，各科治療方式不同開的處方藥物也不一樣。

這個案例看到了中醫藥治療，兼顧了心臟、腎臟、自律神經與血脂肪代謝的優勢，經中醫整體調理，不僅成功控制了施先生的心律不整，更在1年內幫助他改善了腎功能損傷，重拾健康生活。

許堯欽表示，重大手術後人體元氣受損，尤其年老者本就氣血不足，中醫整體性調理不僅可提升人體整體氣血循環，更能讓原本受損的器官順利修復。

許堯欽建議，年長心臟與腎病患，應注意飲食與飲水均衡，避免過鹹、過油食物及熬夜過勞，並適當日曬與運動、出汗。除保持良好生活習慣。

可運用簡易穴位自療：1:按摩養心安神，每天按摩「內關穴」與「勞宮穴」。2:熱敷補氣強腎，每天溫熱敷下腹「氣海穴」與「關元穴」和後背的「腎俞穴」與「命門穴」，都有助保護腎臟健康。

許堯欽建議每天按摩「內關穴」與「勞宮穴」；熱敷補氣強腎，每天溫熱敷下腹「氣海穴」...
許堯欽建議每天按摩「內關穴」與「勞宮穴」；熱敷補氣強腎，每天溫熱敷下腹「氣海穴」與「關元穴」和後背的「腎俞穴」與「命門穴」，都有助保護腎臟健康。（記者周宗禎／攝影）
許堯欽建議每天按摩「內關穴」與「勞宮穴」；熱敷補氣強腎，每天溫熱敷下腹「氣海穴」...
許堯欽建議每天按摩「內關穴」與「勞宮穴」；熱敷補氣強腎，每天溫熱敷下腹「氣海穴」與「關元穴」和後背的「腎俞穴」與「命門穴」，都有助保護腎臟健康。（記者周宗禎／攝影）

中風 便祕 高血壓

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