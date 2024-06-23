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不舉忌醫 網購壯陽藥反效果 醫：正確用藥 重拾「性福」

鄒尚謙
男性如果「不舉」，醫生提醒可透過藥物穩定控制，找回更自然的性生活；示意圖。（圖／123RF）
男性如果「不舉」，醫生提醒可透過藥物穩定控制，找回更自然的性生活；示意圖。（圖／123RF）

一名40歲工程師曾因懷疑自己有勃起功能障礙，兩年內不間斷自行網購壯陽偽藥卻毫無效果，反而開始逃避親密行為，導致伴侶間產生隔閡。泌尿科醫師表示，經過正確藥物治療，三個月就明顯改善勃起功能，總算重拾對性生活的信心，夫妻感情也重回正軌。

以台灣為例，有超過百萬男性深受「不舉」困擾，讓伴侶間的性愛成為負擔。台灣男性學暨性醫學醫學會蔡維恭理事長指出，勃起功能障礙一直是「男」言之隱，除了影響性福，更與心血管疾病、攝護腺肥大等慢性病風險因子相關，常被視為男性全身健康的前哨站。

「男性普遍礙於面子不敢求醫，上網求助偽藥卻造成反效果。」蔡維恭說，現已有相當多元的治療選擇，可透過藥物穩定控制找回更自然更自發的性生活，因此鼓勵若有類似情況，應積極求醫，才能正確揮別不舉。

根據台灣性功能障礙諮詢暨訓練委員會統計，台灣40歲以上男性三成以上有勃起功能障礙問題，多數男性面對性行為常感到心有餘而力不足，卻找理由搪塞，歸咎於年齡、壓力大或短期失常，以合理化自身的不舉情況，導致台灣勃起功能障礙就診率低，僅一成男性尋求專業諮詢。

蔡維恭表示，勃起功能障礙與男性的全身健康有很大關聯，義大利研究發現，高達6成勃起功能障礙患者於確診3年內會發生心血管疾病，此外，隨著年紀增長，勃起功能障礙也可能伴隨攝護腺肥大一起影響男性生活品質。

男性應將勃起功能障礙視為檢測全身健康的重要指標，及早監控預防慢性病發生。蔡維恭指出，曾遇過自認健康、無慢性病史的患者，一開始只是疑似不舉而來求診，檢查後竟連帶發現嚴重血脂代謝異常，血糖值更高達300以上，幸好及早發現，才能及時避免健康危機。

蔡維恭建議，男性若期望「自然」掌握性生活步調，現亦有每日服用較低劑量的藥物，可維持體內一定的作用濃度，減少因藥效無法及時發揮的壓力，讓性生活更加隨心所欲，還可同時改善攝護腺肥大相關的下泌尿道症狀，可謂一舉兩得。若有疑似不舉問題，切勿求助網路上任何宣稱壯陽效果的藥品及補品，而是應積極尋求專業泌尿科醫師的幫助。

心血管疾病 義大利 檢測

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