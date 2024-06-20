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粉瘤反覆發作 千萬別亂擠 逾2公分或發炎可手術根除

廖靜清
粉瘤容易與青春痘、粉刺、脂肪瘤、皮脂腺囊腫搞混，建議患者就診時，進一步對囊腫患處進行病理切片化驗。(圖╱123RF)
粉瘤容易與青春痘、粉刺、脂肪瘤、皮脂腺囊腫搞混，建議患者就診時，進一步對囊腫患處進行病理切片化驗。(圖╱123RF)

背部長了一顆硬硬的凸起物，不僅紅腫，還可以擠出膏狀分泌物，不斷反覆發作，患部偶爾疼痛難耐，小心「粉瘤」上身。皮膚科醫師提醒，粉瘤不可亂擠，避免增加感染風險，一旦粉瘤大小超過兩公分或發炎，建議應手術根除病灶。

一位長輩因睡眠困擾，心情鬱悶不佳，家人發現他的背上長了一顆粉瘤，讓他疼痛到難以入眠，就醫確診後，動刀切除粉瘤。皮膚科醫師黃千耀表示，粉瘤與體質有很大關係，成年之後每個人都有可能誘發，出現在皮膚的任何部位，最常見發生於臉部、耳垂、耳後、背上或陰部等部位。

粉瘤的醫學正式名稱為「表皮囊腫」，屬於良性腫瘤，大小、外觀跟青春痘差不多，好發於30、40歲的人，男性的比率較高，大部分都是因為毛囊堵塞刺激生長引起。

★易感染 引發蜂窩性組織炎

黃千耀指出，粉瘤幾乎無疼痛感，可能過了好幾年也沒什麼變化。不過當肌膚因衣物緊身過度摩擦，或是當抵抗力變差時，就容易發生紅腫發炎症狀。如果沒有感到不適、影響生活，可以和平共存，但若是反覆發炎、持續變大，建議切除預防感染。

有些人會自行擠痘，不僅清理不乾淨，還容易造成感染，甚至引發蜂窩性組織炎。黃千耀說，若是粉瘤的「囊袋」沒有被清除，可能會逐漸腫成一大包，一旦某日突然爆開，流出膿血，就有感染風險，建議粉瘤大小超過兩公分或是發炎，可採用微創手術根除病灶，傷口較小，不會留下明顯疤痕。

★不會自行消失 癌化機率低

粉瘤容易與青春痘、粉刺、脂肪瘤、皮脂腺囊腫搞混，黃千耀說，患者就診時，除了肉眼觀察外，會進一步對囊腫患處進行病理切片化驗。有些人擔憂粉瘤會不會癌化？他說，癌化的機率非常低，不需要擔心，除非有異常變硬、變色、潰爛、滲液等問題，再進一步檢查是否為其他皮膚疾病或皮膚癌。

粉瘤不會自行消失，黃千耀說，如果長在臉部影響外觀，或痛到影響日常生活，可掛皮膚科、整形外科門診諮詢治療方式。如果不想開刀，可先藥物控制，並由專業醫護人員將膿清創出來，避免重度發炎。

★亂擠粉瘤 易增加感染風險

1.手部或器具不乾淨，引入更多細菌。

2.無法拿捏擠壓力道，可能會造成血管受損，或是造成內部發炎。

3.肌膚受傷或增加痘疤的生成。

腫瘤

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