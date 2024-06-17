卵巢癌常被誤認為腸胃炎 注意腹部變大、悶脹症狀

卵巢癌為台灣女性十大癌症死亡率第七位，威脅女性的健康。(聯合報系資料照片)

台灣衛福部公布國人十大死因統計，癌症 仍然蟬聯首位，在女性婦科癌症中，卵巢癌、子宮頸癌、子宮體癌有逐漸增加與年輕化的趨勢。其中，卵巢癌為十大癌症死亡率第十位、女性十大癌症死亡率第七位，威脅著女性的健康。

婦癌權威王功亮表示，卵巢癌早期沒有明顯症狀，不像子宮頸癌有抹片可及早發現，也不會流出異狀分泌物，通常都是腹部愈來愈大，或按壓時感到不適才發現。不過因為台灣超音波檢查方便，相較於國外發現時逾七成為三、四期，國人的卵巢癌患者死亡率比較低。

王功亮說，沒有生產過、不孕症、長期使用口服避孕藥、太早初經及太晚停經的女性，都是罹患卵巢癌的高危險族群。另外，常發生在骨盆腔的器官或組織上的子宮內膜異位，也會增加卵巢癌的風險，有子宮內膜異位症的婦女，應該要多加留意。

台北榮民總醫院婦女醫學部部主任王鵬惠說，台灣的卵巢癌治療，整體成效贏過日韓，民眾應該屏除「難治易復發」迷思。他以去年公布的數據資料來看，發病年齡中位數為54歲，死亡率約4成，但死亡個案的年齡中位數超過60歲，代表超過五年存活率，民眾要把握治療契機。

王鵬惠強調，透過子宮頸抹片檢查，鼓勵民眾增加「三合一保一世」篩檢，同時檢查子宮內膜癌、卵巢癌，透過更多篩檢方式，提前發現身體異狀。