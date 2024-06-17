都是高跟鞋惹的禍？ 骨科醫師：拇趾外翻原因7成是這個

骨科醫師劉梅玲指出，拇趾外翻是一種常見的足部畸形，女性多於男性。（中正脊椎骨科醫院提供）

都是高跟鞋惹的禍？台灣高雄一對母女因拇趾外翻，走路時大腳趾被鞋子磨到紅腫，疼痛難耐，以為是愛穿高跟鞋造成的。骨科 醫師表示，高跟鞋「懷璧其罪」，拇趾外翻其實7成與遺傳有關，這對母女先後接受截骨矯正手術後，腳痛才緩解。

中正脊椎骨科醫院醫師劉梅玲說，拇趾外翻是指大腳趾往第二腳趾偏移，導致大腳趾根部骨頭突起，突起部位與鞋子摩擦，出現紅腫、疼痛；另外大腳趾擠壓第二腳趾，也造成第二腳趾位移。

拇趾外翻是一種常見的足部畸形，女性多於男性，其發生的原因很多，7成是遺傳，如果媽媽有，女兒拇趾外翻的機率也很大。另外扁平足、韌帶鬆弛及類風濕關節 炎，也都是好發族群。

劉梅玲說，過去多誤以為穿高跟鞋是引起拇趾外翻主因，事實上這只是造成病情惡化的原因。拇趾外翻初期可使用消炎止痛藥，並改善穿鞋習慣，盡量不要穿鞋跟太高或楦頭太小的鞋子，另外可穿輔具或五指襪，減少大腳趾與鞋子摩擦。