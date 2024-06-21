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罹帕金森氏症退化如快熄火老車 內生幹細胞療法有解

記者曾增勳
盧炳昇醫師利用內生性幹細胞療法治療帕金森氏症老婦人。（圖／聯新國際醫院提供）
盧炳昇醫師利用內生性幹細胞療法治療帕金森氏症老婦人。（圖／聯新國際醫院提供）

台灣桃園市聯新國際醫院近日收治一名80歲罹患帕金森氏症老婦人，她的肌肉神經退化嚴重，身體不時出現抽痛，手腳運作有如機器齒輪「喀、喀、喀」緩慢，苦不堪言。該院功能與再生醫學中心主任盧炳昇表示，醫療團隊採取內生性幹細胞療法，注射白血球生長激素（G-CSF）刺激骨髓細胞，讓受損細胞增生活化，達到自癒目的，終於擺脫輪椅。

這位肌肉神經退化嚴重的老婦人，前往醫院求助時，身體不時出現抽痛。盧炳昇表示，老婦人因肌肉僵硬，無法輕鬆運用四肢，需更用力彎曲手臂，猶如齒輪不順喀喀喀，醫學上稱為「齒輪樣的僵硬」，其實是腦神經受損所致。

盧炳昇表示，帕金森氏症患者因為腦神經控制肌肉的路徑出問題，就像電線斷了，控制力很差，不僅行動緩慢，需很用力才能動作，四肢難以隨心所欲施展，「像是一部老車快要熄火」，這不是手腳神經或肌肉無力，而是最上游的腦神經控制力較差。他為老婦人設計半年6次的內生性幹細胞療法，經過2個月療程之後，明顯改善痠痛，能坐直、不再疼痛，看得更清楚，讓她又可以自在行動，讓老婦人期待後續療程盡快恢復健康。

盧炳昇表示，再生醫學是利用細胞製劑或靜脈營養支持，修補受損細胞、組織、器官，幫助人體恢復運作功能，改善疾病或老化造成影響，應用範圍相當廣泛，相關治療技術包括PRP注射治療、PLT凍晶修復、幹細胞療法、細胞治療，可治療範圍有帕金森氏症、脊髓神經受損、膝關節軟骨退化等病症，未來可發展異體培養幹細胞製劑，造福更多人。

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