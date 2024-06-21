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女子自認小鳥胃？胸痛急診 發現竟是胃跑進胸腔

記者周宗禎
女子吃一點就飽，自認是小鳥胃，直到胸痛急診才知胃早跑進胸腔；示意圖。（圖／123RF）
女子吃一點就飽，自認是小鳥胃，直到胸痛急診才知胃早跑進胸腔；示意圖。（圖／123RF）

林姓女子多年來只要吃一點東西就感覺很飽，再吃胸口就會悶痛灼熱，一直以為自己是小鳥胃。日前因左胸疼痛送急診，檢查發現胃已經跑進胸腔並扭轉，壓迫心臟後方甚至擠壓到左側肺臟。醫師診斷是「橫膈膜裂孔疝氣」造成，以腹腔鏡將胃和腹腔組織復位、修補疝氣做抗逆流手術。術後恢復良好，目前只需定期門診追蹤。

醫師表示，橫膈膜裂孔疝氣病人大多沒有明顯症狀，應視醫師診斷類型，選擇合適的治療方...
醫師表示，橫膈膜裂孔疝氣病人大多沒有明顯症狀，應視醫師診斷類型，選擇合適的治療方式。（圖／陳照坤醫師提供）

台灣奇美醫院胸腔外科主治醫師陳照坤指出，橫膈膜裂孔疝氣，也稱「食道裂孔疝氣」，是指腹腔內器官經由橫膈膜跑到胸腔內，多半因年紀大造成裂孔附近肌肉老化鬆弛、長時間腹壓過大或是外傷外力引起。橫膈膜裂孔疝氣按程度可分為四種類型，症狀和治療方式也有所不同：

第一型滑動型疝氣，約占90%病人，原在腹腔的賁門滑動到胸腔，大部分患者無症狀，一般以藥物治療為主。第二型食道旁疝氣，賁門仍在腹腔，但胃的一部分進入胸腔。第三型混合性，即第一、第二型混合型態，通常較嚴重。第四型疝氣除了胃，還合併大腸、小腸、脾臟等其他腹腔內器官一起進入胸腔，病患症狀最明顯，可能因壓迫心臟或肺臟產生胸痛、胸悶或是呼吸不順等，嚴重時需立即手術。

橫膈膜疝氣一般有三種鑑別診斷方法，一是上消化道內視鏡檢查；除直接評估疝氣狀況，也可診斷是否由胃食道逆流或有巴瑞特氏食道症，甚至切片診斷是否有癌症等其他疾病。

二是上消化道鋇劑攝影檢查，口服顯影劑X光攝影檢查，可看出食道和胃的相對位置。還有電腦斷層檢查，可清楚知道整個胸腔及上腹腔構造，排除食道及胃以外其他可能原因。

陳照坤說，因橫膈膜裂孔疝氣症狀大都胃食道逆流造成，多先控制或治療逆流性食道炎。會建議改變生活型態，戒菸、減重、避免吃太飽、睡前2至3小時不要進食、平躺時上半身墊高。再採藥物治療，服用制酸劑、黏膜保護劑、H2阻斷劑、質子幫浦抑制劑或促進腸胃蠕動劑等。嚴重時手術治療。

手術是將跑到胸腔的器官復位、橫膈膜裂孔修補、抗逆流，目前以微創腹腔鏡手術方式進行，可減輕術後疼痛，降低對呼吸影響，並促進病人恢復。

陳照坤表示，整體而言，橫膈膜裂孔疝氣病人大多沒有明顯症狀，如果有胃食道逆流或有胸悶、胸痛、心臟不舒服情形，應列入鑑別診斷，並視醫師診斷類型，選擇合適治療方式。

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