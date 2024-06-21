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從小鍛鍊舌頭肌肉 可改善五官

記者游振昇
做隱形牙齒矯正一定要先糾正張嘴呼吸不良習慣。（圖╱醫師提供）
做隱形牙齒矯正一定要先糾正張嘴呼吸不良習慣。（圖╱醫師提供）

很多人以為舌頭只是用來辨別食物味蕾的利器，其實舌肌的鍛鍊能從小改變一個人的五官，甚至改善睡眠呼吸中止症；牙醫師張青萍提醒，舌肌是身體最強的肌肉，力量如果沒有擺在正確位置加以控制，會對口腔周圍的組織產生不良影響，其中暴牙最常見。

根據調查，小學生暴牙、排列不整及戽斗，以一班25人計算，大概有一成學生接受齒顎矯正，台灣衛福部曾委託北醫大編撰「齒顎矯正治療參考指引」，希望幫助民眾更加了解正確矯正觀念，其中舌肌正確位置訓練很重要。

牙醫師張青萍提醒大家不要忽略舌頭，它充滿神經和血管，由8塊肌肉組成，如果位置擺放不正確，長期放在下顎，睡覺習慣用嘴巴呼吸，久而久之造成上顎牙弓縮成 V字型往前凸而產生暴牙；而嘴巴呼吸不像鼻子有一層過濾器，張嘴易病從口入，直接把許多細菌吸入汙染源。

醫師示範舌肌訓練，提醒自己嘴唇輕閉把舌頭貼緊上顎，再慢慢的用鼻子將空氣吸入腹部，...
醫師示範舌肌訓練，提醒自己嘴唇輕閉把舌頭貼緊上顎，再慢慢的用鼻子將空氣吸入腹部，不斷反覆做。（醫師提供）

張青萍表示，舌頭正確放的位置，就是吞口水時的位置，緊貼上顎，可以透過每天彈舌60次，或是舌頭圓周運動，從上排牙齒的左後方開始繞整個口腔一圈，這些方法的確可以調整舌頭位置、訓練口周肌肉並矯正口呼吸；需持續每天做，否則效果不佳，尤其矯正暴牙後，晚上睡覺張嘴呼吸惡習不改，暴牙依然會找上門。

有人睡覺不自主張嘴呼吸該如何矯正，張青萍建議，凝聚潛意識力量很重要，一定要時時刻刻提醒自己嘴唇輕閉把舌頭貼緊上顎，再慢慢的用鼻子將空氣吸入腹部，不斷反覆做，習慣成自然；舌肌訓練，可將舌頭兩側捲成「U」字維持20秒。其次，舌尖吸住上顎，再用力彈舌20次，彈舌時舌頭不可碰到下顎，且要發出響亮彈舌聲。

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