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平腦症難存活 智力如嬰兒 發現4致病新基因

潘奕言
新平腦症基因NDEL1表現在老鼠胚胎大腦的中間區和皮質區。（圖／台灣高雄長庚提供）
新平腦症基因NDEL1表現在老鼠胚胎大腦的中間區和皮質區。（圖／台灣高雄長庚提供）

台灣高雄長庚與陽明交大團隊再次發現人類「平腦症」新基因NDEL1，繼2020年發現平腦症的致病基因CEP85L後的新發現，該團隊已共同發表4個平腦症基因，研究結果已刊登於今年1月神經科學重量級期刊「神經病理期刊（Acta Neuropathologica）」。

「平腦症」是一種非常罕見的腦部發育異常疾病，在台灣大約只有300名病患。正常人的大腦表面會有許多皺褶稱為「腦迴」，與高階認知功能發展息息相關，但平腦症患者腦迴沒有發育或發育不好，呈現較平滑無皺褶的外觀。

高雄長庚醫學研究部長蔡孟翰表示，每百萬個新生兒中約有12個平腦症個案，通常無法存活到成人，存活者智力發展也只有嬰兒程度，且常合併嚴重的發展遲緩及頑固型癲癇症，嚴重者甚至沒有語言、吞嚥、行走能力，對病人家庭來說是很沉重的負擔。

平腦症目前已知約有20個基因會導致，但仍有約20%平腦症找不到致病原因。大腦在發育時，神經細胞需要移動到大腦表面（皮質），過程需要基因調控，當基因出了問題，神經細胞無法移動到對的地方，就會引起大腦皺褶無法正常發育。

平腦症患者大腦後面枕葉區為主的腦迴消失和增厚。（圖／台灣高雄長庚提供）
平腦症患者大腦後面枕葉區為主的腦迴消失和增厚。（圖／台灣高雄長庚提供）

高雄長庚長期研究台灣的平腦症，發現一位頑固型癲癇病患合併平腦症病患，後方大腦區域腦迴發育異常，有平腦現象。經研究發現，其平腦症致病基因為NDEL1，是病人本身自發性突變，父母都沒有帶這個基因突變，全世界從未發現這個基因與人類疾病相關。

蔡孟翰與陽明交通大學腦科學研究所兼任研發長蔡金吾團隊合作，透過先進基因體定序技術，確認此基因在老鼠身上會影響大腦發育，此基因製造的蛋白質會影響細胞裡面的運動蛋白，導致大腦發育異常。

蔡金吾表示，透過人類大腦發育疾病新基因的發現，除了可解析大腦發育過程重要調控機制，也能進一步了解與掌握，兒童智能發展以及神經系統運作進行。這項研究發現有助於加速未來醫師診斷大腦發育異常疾病的速度，提供科學家對大腦發育機轉的深入了解。

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