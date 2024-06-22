散步、水上消暑…炎夏防曬別1罐到底

現代人不只怕曬黑，更怕曬傷，出門可適時塗抹適當防曬劑。（圖／123RF）

防曬劑是炎炎夏日不可或缺的重要武器，台灣衛福部食藥署提醒，因應活動安排目的，應選擇不同防曬係數、不同紫外線波長覆蓋範圍的防曬產品，也避免上午10時至下午3時暴露在陽光下，並搭配撐傘、戴帽子等物理性防曬，如需要噴防蚊液，建議在塗完防曬後15至20分鐘再噴一次。

現代人不只怕曬黑，更怕曬傷，台灣食藥署說，預防紫外線，應適當塗抹防曬劑，市售防曬劑有兩種，分別為透過吸收紫外線，將紫外線轉換成其他能量釋放出來的「化學性防曬」，及透過折射、反射紫外線達到防曬功能的「物理性防曬」。

台灣輔大醫院皮膚科兼任主治醫師蔡文騫說，一般日常生活可選擇SPF30至35左右防曬劑，沒有要從事水上活動，就不用特地挑高防水性的產品，否則較難卸除，長時間待在戶外的話，建議每2小時稍微用清水清潔一次再補上，畢竟大量接觸水、汗水或擦汗，防曬還是可能被擦掉。

夏天不少民眾喜歡到戶外踏青，但又怕蚊蟲叮咬，蔡文騫指出，通常防蚊液會擦在最外層，建議可以在塗完防曬產品後，隔15至20分鐘再噴防蚊液；如擔心對防曬產品成分過敏，可以先在耳後小範圍擦拭，2至3天沒問題再做大範圍使用。

蔡文騫建議，長時間從事戶外活動或運動，還是盡可能擦防曬；不喜歡擦防曬，則可以戴帽緣大的帽子或穿著薄長袖衣物，年紀小的幼兒，以物理性防曬或遮蔽為主。

針對防曬劑上的防曬效能標示，食藥署說，「UVA」常見的標示，包含「PA+」、「★」、「UVA」、「broad spect」；「UVB」常見的標示為「SPF」，PA為人體測試 (in vivo) 結果，以「+」號表示效能，最多可標示四個「+」。

不過，防曬產品也不是「一罐用到底」，日常散步、購物可選擇SPF1 5至30；陽光下輕鬆的戶外、休閒活動等，選擇係數較高及具有UVA防護功能的產品；烈日下與水上活動，選擇係數較高、具有UVA防護及抗水功能的產品。