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吃得少就能控糖？遵循營養指標 破除糖友4迷思

周佩怡
控制血糖，吃得少不如吃得對。(圖／123RF)
控制血糖，吃得少不如吃得對。(圖／123RF)

一對罹患糖尿病的母子從事勞力工作，為控制糖尿病，長期服用具有保護心、腎功能的排糖藥物，因此類藥品是藉由泌尿道排出糖分，可能有頻尿的狀況，母子因此引起老闆質疑而丟了工作。後來兒子轉職外送員，長期在戶外工作，因天氣炎熱狂喝手搖飲，再次回診時糖化血色素竟增加4%，所幸醫師了解原因後，重新調整治療方式，避免血糖危機爆發。

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，社會大眾對糖尿病的誤解，將導致病患延遲就醫，或血糖控制不佳，故須加強衛教宣導，也鼓勵民眾定期健檢以早期發現、早期治療。

糖尿病常見4大迷思

●糖尿病永遠不會好？

A：早年糖尿病發現時多已晚期，但現今治療方式多元，即使無法痊癒，仍能有效控制血糖。

●一旦用藥，就需吃一輩子？

A：先透過藥物控制血糖，並調整飲食習慣、生活型態後，若糖友不用藥依舊保持良好習慣，病情穩定，就不需再用藥。

●吃得少就能控制血糖？

A：不一定，當身體沒有充足的醣類作為能量來源，肝臟會分解肝醣產生葡萄糖，而葡萄糖又無法進入細胞被適當利用，就會累積導致血糖上升，因此吃得少不如吃得對，像是改攝取低GI（低升糖指數）食物，或是多吃纖維素，不僅促進排便，也增加食物停留在胃部的時間，延後小腸吸收，以控制血糖。

●糖友吃藥會傷腎？

A：醫師會選擇最適合糖友病況的藥物，且將近一半的洗腎人口是糖尿病控制不好演變而來，因此糖友反而需要用藥預防腎病變。

此外，糖友進食時多以為只需注意糖分，但歐弘毅提醒，總熱量、碳水化合物、脂肪、鈉等四項營養指標更重要，尤其總熱量一天不超過2000至2500大卡，避免肥胖讓血壓、血糖、血脂控制不佳，並增加心血管疾病等併發症風險，「以一天三餐來算，一餐不能超過700大卡，但一杯珍珠奶茶即使無糖，也有500大卡，十分驚人。」而鈉會引起血壓升高，讓糖友合併高血壓，同樣也須注意攝取量。

先天基因以及相近的後天生活環境、飲食習慣，會提升糖友家人的罹病機率，但若特別分開健康人、糖友的餐點，可能讓糖友感到「餐桌上的不平等」，所以歐弘毅建議，糖友看診時，家裡負責煮飯的人能一起陪同，設計適合大家的菜單，不僅讓糖友控制病情，也讓健康人達到預防糖尿病之效。

除了控制飲食，歐弘毅建議45歲以上未滿65歲者可每三年健檢1次，65歲以上或其他特定條件者則能每年健檢一次，「有家族史或妊娠糖尿病者更需及早、提高頻率健檢，否則越年輕的糖友，併發症越多。」未符上述資格的民眾若擔心罹病，可定期量測腰圍是否在標準值內，或每一、兩年健檢一次，抑或到附近診所檢查血糖。

併發症 中華民國 高血壓

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