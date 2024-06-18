皮膚病挑適合肥皂 清潔後再上藥 有助病灶康復

皮膚病治療內外調理應並重，拍打可減緩搔癢感，如果皮膚乾燥到脫皮，應在清潔後先上藥；示意圖。（圖／123RF）

許多皮膚疾病的患者因為傷口多，每天洗澡都不敢清潔患部，一碰到水就痛。醫師指出，皮膚病如濕疹、乾癬和汗皰疹等，在治療過程中，若傷口未能徹底清潔，將可能導致紅腫、感染，甚至更嚴重的併發症 。雖然傷口疼痛，但只要用對方法，清潔過後再搭配治療，有助病灶康復。

台灣新北市聖元中醫診所鄭愛蓮醫師表示，皮膚病患者在治療過程中，傷口往往會因為用藥而黏附黴菌和細菌，如果僅用清水清洗患部，導致傷口暴露在空氣中，易沾染黴菌和細菌，長期下來反而使傷口容易產生紅腫、發癢等問題。

皮膚病患者該如何正確清潔皮膚呢？鄭愛蓮說明，應使用肥皂輕柔地清潔皮膚，避免使用沐浴乳。雖然許多患者認為肥皂會使皮膚乾燥、緊繃，但選擇使用好油製造的肥皂能夠有效清潔，且不會造成緊繃不適感，清潔後再上藥，能夠防止細菌、黴菌的感染，減少皮膚紅腫的機會。

除了乾癬、濕疹和青春痘等常見皮膚疾病，鄭愛蓮補充，常見考生們因壓力大、熬夜讀書，容易使內分泌失調而長痘痘，因此更須注意清潔，特別是臉部油脂分泌較多的部位更不能忽略，如T字部位。

此外，有些皮膚特別乾燥的患者，如果皮膚乾燥到脫皮，應在清潔後先上藥，再使用凡士林或具有油脂的乳霜擦拭在患部以外的部位保持滋潤。

鄭愛蓮提到，有一位30歲女性患者因過敏體質患有汗皰疹，皮膚紅腫、癢到抓破皮，且因害怕疼痛所以僅用清水沖洗傷口；後來患者聽從醫囑改用肥皂清潔，並在清潔後，在傷口的部分消毒，再上藥治療，一周後回診，搔癢的情況大幅減輕，紅腫現象也顯著改善。

鄭愛蓮指出，皮膚病的治療不僅依賴外用藥物，內在調理體質也一樣重要。例如，肝氣鬱結、脾胃濕熱、腎氣不足等因素都會影響皮膚健康。中醫通過辨證施治，根據每位患者的具體情況，調配合適的中藥，提升免疫力 ，從根本上改善皮膚狀況。

鄭愛蓮提醒，夏天運動流汗應及時清洗，以免汗液滯留在皮膚上，為黴菌滋生提供溫床。至於上班族，工作壓力大容易導致肝氣鬱結，夏天飲食習慣也可能使脾胃濕氣重，應盡量避免生冷飲食。若患者有傷口搔癢的狀況，可使用拍打的方式減緩搔癢感，盡量不要用指甲抓，以免受傷而引發感染。

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