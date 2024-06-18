肩旋轉肌撕裂 過度冰敷恐抑制發炎反應 影響修復

「肩旋轉肌」如果受損，會影響肩關節靈活度，適度冰敷即可；示意圖。（圖／123RF）

肩關節 的使用率相當高，加上肩關節活動度很大，手臂得以旋轉360度，因此如果使用不當或過度使用，甚至長期磨損導致老化，都可能引起肩旋轉肌肉拉傷、肌腱撕裂。嚴重時可能反覆發生引發疼痛，影響日常生活品質。

★外傷與退化 兩大成因

台南市大東門讚診所吳東泰院長表示，日常生活中像是抓背、扣內衣、梳頭或手往後伸拿取物品等，都會使用到肩旋轉肌，如果此處出現撕裂或發炎，執行這些動作時會疼痛、手也會抬不高，急性發炎期時甚至連晚上睡覺不動也會感到疼痛。常見羽球 、網球、棒球或舉重選手肩關節受傷，或常做家事、工作反覆勞動肩部、外傷撞擊等，都容易造成急性發作疼痛。

歸納造成肩旋轉肌撕裂的成因，包括外傷與退化兩大類，像是不斷重複使用旋轉肌的動作；或長時間姿勢不良導致肩夾擠症候群，肩胛骨夾到旋轉肌，反覆刺激造成發炎撕裂；或久未訓練肌肉，突然施力過猛或抬舉重物，也容易導致旋轉肌受傷撕裂。通常年輕人主要是因為工作或運動受傷，中老年人大多是因為肌腱退化所導致。

另一個常見勞損退化性疾病，則是在年輕時常運動導致軟骨受傷或曾發生骨折，就可能導致提早出現膝關節退化性關節炎，或是年長者因重複性勞動、長時間造成軟骨磨損退化的結果。

當肩旋轉肌腱撕裂急性發作時，建議盡量休息、冰敷或服用消炎藥，症狀稍微改善後應注重保養，如減輕肩膀使用負擔，若工作無法避免勞動，可進行復健治療，加強肩部肌肉訓練、增加耐受力；退化性關節炎患者可減重或帶護具保護。

義大醫院副院長周一鳴教授表示，以往認為急性期損傷72小時內採冰敷，現在復健新觀念是疼痛發炎本身也是一種修復過程，當天適度冰敷即可。如果過度冰敷反而容易抑制發炎反應，恐影響患部修復速度。

臨床上會利用超音波或X光來判斷肩關節撕裂或關節退化性損傷，X光可以看有無骨刺、退化或骨頭磨損；超音波則看旋轉肌狀態，關節軟組織有無發炎或磨損。

吳東泰指出，當急性期過後、積水改善，使用各種藥物和復健治療仍成效不佳，即可介入治療，傳統如局部施打類固醇，或採用增生療法，如高濃度葡萄糖或更積極採用PLT血小板生長因子加快修復進程。

★PLT 適用長期治療患者

PLT治療是傳統PRP的進階版，傳統PRP則每次療程須抽血一次，須當場使用完畢，離心後血小板濃度難以掌控，療效不一。相較之下，PLT僅進行一次抽血，送往醫療手術室等級無菌採集，真空包裝製成10至20瓶粉末凍晶，定劑定量，確保每瓶含有10億個血小板，能維持穩定療效，室溫下可保存三年，適用多次且長期治療患者。

值得注意的是，若罹患白血病、癌症 或血小板低下，或是局部感染者，則不建議採用血小板增生療法。

吳東泰曾收治一名年近50歲的中年男性，平日喜好打羽球，肩膀疼痛一段時間，經過復健治療效果不佳，在打球揮拍時因為疼痛很困擾。因此尋求醫師診治，檢查後發現肩旋轉肌撕裂，病人暫不考慮手術。醫病討論後決定先用PLT局部治療，加快修復速度，療程中仍搭配適當休息、復健和局部肌力訓練，一至兩個月內完成三次療程，現在已能重新上場揮拍。

周一鳴提醒，在增生療法後一、兩天內會出現局部痠痛腫脹的修復過程。兩至三周應減少服用消炎藥物以免抑制修復，可適量補充膠原蛋白、補充維他命C來降低發炎、促進關節修復，並暫時避免太激烈或重複性的活動，降低肩部和膝蓋的負擔，以免再度受傷。

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