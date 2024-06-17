我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

呼吸道融合病毒 恐有5症狀

元氣網
感染RSV病毒可能導致呼吸道狹窄，使呼吸變得困難，各年齡層皆有可能感染；示意圖。（圖／123RF）
感染RSV病毒可能導致呼吸道狹窄，使呼吸變得困難，各年齡層皆有可能感染；示意圖。（圖／123RF）

「歌神」張學友日前在台北小巨蛋舉辦世界巡演，卻在開唱前宣布停辦，張學友事後發文表示罹患RSV（呼吸道融合病毒，Respiratory syncytial virus）。到底什麼是RSV？又有哪些症狀不可忽略？

嬰幼兒、老年人 高危險群

RSV是一種呼吸道病毒，危險之處在於它可能引發肺部感染，對嬰兒和幼兒構成重大風險，免疫力低下的嬰幼兒及65歲以上老人等高危險群易發生嚴重下呼吸道感染。

所有年齡層皆有可能感染RSV，除了常見於2歲以下的嬰幼兒，老年人常見感染病毒中。幾乎所有人於2歲前都曾感染過RSV，感染後症狀通常不嚴重，容易產生嚴重症狀的高危險群為：早產兒、小於2歲併有先天性心臟病或慢性肺病的孩童、65歲以上的老年人、免疫力低下者及心肺疾病患者等。

接觸飛沫分泌物 都會傳染

RSV於溫帶地區常見於冬季至早春，呈季節性流行。Health Matters採訪Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons小兒科副教授Sadeghi，他提到，COVID-19疫情期間，人們都戴著口罩，實行良好手部衛生，並進行自我隔離以控制COVID-19的傳播。此舉也降低其他呼吸道病毒感染的比率，例如：RSV ; 隨著COVID-19疫苗接種和疫情趨緩，讓人們摘下了口罩，加上放寬旅行限制，反而增加病毒傳播，也導致美國在夏季RSV的病人數較過去顯著的增加。

RSV可藉由感染者咳嗽、打噴嚏或說話散布之飛沫，接觸到其他人眼結膜、鼻黏膜或口腔等而傳染。也可藉由直接接觸到感染者的口鼻分泌物（例如親臉等），或間接接觸到環境中受RSV汙染之表面或物體（例如門把、玩具等），再觸摸眼口鼻等處而傳染。

嚴重咳嗽、高燒 可能症狀

1.嚴重的咳嗽和呼吸急促：RSV感染可能導致呼吸道狹窄，使呼吸變得困難。如果孩子呼吸急促，呼吸速度明顯增加，出現嗚噎聲，或是伴隨咳嗽，應立即就醫。

2.高燒：RSV感染通常伴隨高燒，高燒可能達38度以上。家長應隨時測量孩子的體溫，並盡早採取相應的措施。

3.飲食困難：如果孩子因呼吸不暢而難以進食或飲水，這可能是RSV感染的表現。確保孩子保持充分的水分和營養非常重要。

4.疲倦和不適：RSV感染可能使孩子感到極度疲倦，並出現其他一般不適症狀，如失去食慾、腹痛和焦慮。

5.症狀加劇：如果孩子的症狀在幾天內變得更嚴重，而不是緩解，應該盡早就醫。RSV感染可能在幾天內迅速惡化。

保持衛生打疫苗 都能預防

成人感染RSV病毒的症狀輕微，難以察覺，提前警覺家中孩童早期症狀和採取預防措施至關重要，為了降低RSV感染的傳播風險，建議採取以下預防措施：

1.保持手部衛生：經常洗手，尤其是在接觸嬰兒之前。

2.避免密切接觸：避免與有感冒或呼吸道感染症狀的人密切接觸。

3.保持室內清潔：定期清潔和消毒家中的表面，特別是嬰兒經常接觸的地方。

4.避免公共場所：如果RSV在社區傳播，盡量減少嬰兒和幼兒到擁擠的公共場所。

5.戴好口罩：在適當的情況下，考慮讓嬰兒和幼兒佩戴口罩，尤其是在公共場所。

6.接種單株抗體或疫苗：WHO呼籲各國採用嬰兒接種單株抗體，或母體接種RSV疫苗，傳輸抗體給胎兒以預防出生後感染或重症。剛出生的嬰兒，可考慮施打長效型單株抗體來避免感染。

張學友（中）日前在台北小巨蛋開唱，因罹患RSV（呼吸道融合病毒）造成演唱會突喊暫...
張學友（中）日前在台北小巨蛋開唱，因罹患RSV（呼吸道融合病毒）造成演唱會突喊暫停。（本報資料照片）

口罩 疫苗 疫情

上一則

日本關西6縣市手足口病拉緊報 疾管署：「1類人」赴日小心

延伸閱讀

張學友演唱會因病延至明年3月 僅78張退票 3萬人寧願等

張學友演唱會因病延至明年3月 僅78張退票 3萬人寧願等
張學友染病沒聲音 在台3場演唱會全取消

張學友染病沒聲音 在台3場演唱會全取消
什麼是RSV？張學友取消演唱會 醫揭兩族群高感染機率

什麼是RSV？張學友取消演唱會 醫揭兩族群高感染機率
靠張學友「情書」賺翻 凍齡玉女復出美成這樣

靠張學友「情書」賺翻 凍齡玉女復出美成這樣

熱門新聞

營養師提醒，如想要天天吃蛋的話，一天1顆比較恰當。(本報資料照片)

蛋可以多吃嗎？ 營養師分析對1族群是大挑戰

2024-06-12 20:20
徐德福指出，人體中心體溫一旦達到攝氏40.5度以上，合併無法排汗的「乾熱」狀態，就是熱傷害中最嚴重的中暑，死亡率高達5成，若症狀皮膚乾而紅死亡率更高達7成。示意圖。（本報資料照片）

陳奕迅熱到昏厥下巴骨裂 急診醫：中暑死亡率最高七成

2024-06-11 05:11
炎夏之際民眾常因口渴增加水分攝取，或為消暑食用高含水量的水果，心臟科醫師提醒，心臟衰竭患者遇到夏天須特別留意水腫問題，若攝取過量水分，嚴重時恐因肺積水必須送至急診。（本報資料照片）

心臟衰竭患者多數不自知 醫揭3常見症狀 籲夏天起床「必做1事」

2024-06-15 04:55
黃姓女子遭龜殼花咬傷腳踝，還好即時注射抗毒血清，今天傷口消腫、疼痛減輕。（南投醫院提供）

洗衣機躲龜殼花婦人遭咬傷 家屬機警拍照救回一命

2024-06-12 05:26
洪男（右）打棒球昏厥送醫被救回一命，定期至心臟血管內科門診回診追蹤，左為醫師李榮基。（烏日林新醫院提供）

45歲不菸不酒男打棒球倒下心臟驟停險死 保命關鍵曝光

2024-06-13 05:20
當北約飛行員完成跳傘表演時，總統拜登脫隊獨自走到旁邊比讚，行徑詭異。（取材自YouTube）

拜登G7峰會放空、對無人處詭異比讚 專家籲類似個案家屬注意3大指標

2024-06-15 17:14

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…
分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚
密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案

密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案