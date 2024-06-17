呼吸道融合病毒 恐有5症狀

感染RSV病毒可能導致呼吸道狹窄，使呼吸變得困難，各年齡層皆有可能感染；示意圖。（圖／123RF）

「歌神」張學友日前在台北小巨蛋舉辦世界巡演，卻在開唱前宣布停辦，張學友事後發文表示罹患RSV（呼吸道融合病毒，Respiratory syncytial virus）。到底什麼是RSV？又有哪些症狀不可忽略？

嬰幼兒、老年人 高危險群

RSV是一種呼吸道病毒，危險之處在於它可能引發肺部感染，對嬰兒和幼兒構成重大風險，免疫力低下的嬰幼兒及65歲以上老人等高危險群易發生嚴重下呼吸道感染。

所有年齡層皆有可能感染RSV，除了常見於2歲以下的嬰幼兒，老年人常見感染病毒中。幾乎所有人於2歲前都曾感染過RSV，感染後症狀通常不嚴重，容易產生嚴重症狀的高危險群為：早產兒、小於2歲併有先天性心臟病或慢性肺病的孩童、65歲以上的老年人、免疫力低下者及心肺疾病患者等。

接觸飛沫分泌物 都會傳染

RSV於溫帶地區常見於冬季至早春，呈季節性流行。Health Matters採訪Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons小兒科副教授Sadeghi，他提到，COVID-19疫情 期間，人們都戴著口罩 ，實行良好手部衛生，並進行自我隔離以控制COVID-19的傳播。此舉也降低其他呼吸道病毒感染的比率，例如：RSV ; 隨著COVID-19疫苗 接種和疫情趨緩，讓人們摘下了口罩，加上放寬旅行限制，反而增加病毒傳播，也導致美國在夏季RSV的病人數較過去顯著的增加。

RSV可藉由感染者咳嗽、打噴嚏或說話散布之飛沫，接觸到其他人眼結膜、鼻黏膜或口腔等而傳染。也可藉由直接接觸到感染者的口鼻分泌物（例如親臉等），或間接接觸到環境中受RSV汙染之表面或物體（例如門把、玩具等），再觸摸眼口鼻等處而傳染。

嚴重咳嗽、高燒 可能症狀

1.嚴重的咳嗽和呼吸急促：RSV感染可能導致呼吸道狹窄，使呼吸變得困難。如果孩子呼吸急促，呼吸速度明顯增加，出現嗚噎聲，或是伴隨咳嗽，應立即就醫。

2.高燒：RSV感染通常伴隨高燒，高燒可能達38度以上。家長應隨時測量孩子的體溫，並盡早採取相應的措施。

3.飲食困難：如果孩子因呼吸不暢而難以進食或飲水，這可能是RSV感染的表現。確保孩子保持充分的水分和營養非常重要。

4.疲倦和不適：RSV感染可能使孩子感到極度疲倦，並出現其他一般不適症狀，如失去食慾、腹痛和焦慮。

5.症狀加劇：如果孩子的症狀在幾天內變得更嚴重，而不是緩解，應該盡早就醫。RSV感染可能在幾天內迅速惡化。

保持衛生打疫苗 都能預防

成人感染RSV病毒的症狀輕微，難以察覺，提前警覺家中孩童早期症狀和採取預防措施至關重要，為了降低RSV感染的傳播風險，建議採取以下預防措施：

1.保持手部衛生：經常洗手，尤其是在接觸嬰兒之前。

2.避免密切接觸：避免與有感冒或呼吸道感染症狀的人密切接觸。

3.保持室內清潔：定期清潔和消毒家中的表面，特別是嬰兒經常接觸的地方。

4.避免公共場所：如果RSV在社區傳播，盡量減少嬰兒和幼兒到擁擠的公共場所。

5.戴好口罩：在適當的情況下，考慮讓嬰兒和幼兒佩戴口罩，尤其是在公共場所。