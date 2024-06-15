亂吃止痛藥 小心腎衰竭

醫師提醒，長期不當服用止痛藥，恐發生腎衰竭，應依醫師指示用藥；示意圖。（圖／123RF）

你有疼痛的困擾嗎？頭痛、牙痛、生理痛、肌肉拉傷、關節 疼痛等，為了止痛，許多人會自行購買消炎止痛藥。醫師提醒，長期不當服用止痛藥，恐發生腎衰竭，建議依醫師指示使用，避免過量。

台灣腎友生活品質促進協會理事長暨台北透析診所院長李孟鴻說，過量或長期使用止痛藥確實會對腎臟造成損害，不同類型的止痛藥對腎臟影響程度不同，例如部分藥物抑制前列腺素，使腎臟血管收縮，增加腎臟負擔，有些止痛藥雖然比較不傷胃，卻會對腎臟造成傷害。

李孟鴻表示，止痛藥可分成四類，分別為非類固醇抗發炎藥物（NSAIDs）、對乙酰氨基酚（Acetaminophen）、鴉片類藥物（Opioids）、COX-2抑制劑。

1.非類固醇抗發炎藥物（NSAIDs）

NSAIDs通過抑制前列腺素的合成來減少炎症和疼痛，前列腺素在維持腎臟血流中扮演重要角色，血流減少會導致腎臟灌注不足。

風險：長期或高劑量使用NSAIDs會減少腎血流量，導致腎灌流減少，並可能引起腎小管間質性腎炎和急性腎功能衰竭；一般健康人短期使用大多沒問題，長期使用可能引起腎乳頭壞死和慢性腎衰竭。

建議：避免長期或過量使用NSAIDs，這類藥物對腎臟的影響最為顯著，應在醫師指示下使用，不宜長期使用。

2.乙醯胺酚（Acetaminophen）

主要通過抑制中樞神經系統中的前列腺素合成來減少疼痛和發熱，過量使用時會增加代謝負擔，導致器官損傷。

風險：相對於NSAIDs，乙醯胺酚對腎臟影響較小，但過量使用仍可能對腎臟造成損害。乙醯胺酚經由肝臟代謝，過量使用主要會引起肝毒性，造成急性肝臟衰竭。

建議：相對安全，但需注意不超過服用劑量。

3.鴉片類藥物（Opioids）

直接作用於中樞神經系統，通過特定受體產生作用，改變對疼痛的感覺。

風險：臨床上最常用於強效止痛的止痛藥，例如嗎啡；鴉片類藥物不會直接損害腎臟，但長期使用可能導致其他副作用，如耐藥性及成癮，間接影響腎臟健康。某些鴉片類藥物對腎功能不全的患者會造成代謝減慢，增加毒性風險。

建議：這類藥物需嚴格按照醫師指示使用，避免成癮和其他副作用。

4.COX-2抑制劑

選擇性抑制COX-2酶，減少炎症和疼痛，但對腎臟血流量的影響仍需謹慎考慮。

風險：這類藥物對胃腸道副作用較少，但仍可能對腎臟造成影響，特別是在長期或高劑量使用時。

建議：需定期監測，使用任何止痛藥時，尤其是對已有腎臟疾病的患者，應定期監測腎功能和其他相關指標。

李孟鴻提醒，選擇止痛藥時需與醫師討論，包括個人病史、用藥情況，尤其是慢性腎臟病患者，避免加劇損傷。另外，有一款止痛藥主成分為布洛芬（ibuprofen），是非類固醇抗發炎藥物，臨床上廣泛使用於解熱鎮痛，雖是非處方藥銷售，有些成分可能會有副作用或造成腸胃不適，不建議自行服用。