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黃疸、紅茶尿 恐是十二指腸壺腹癌

記者林宛諭
台灣員榮醫療體系員生院區院長郭武憲診查出顏姓婦人罹患壺腹癌（筆尖所指位置）。（圖／員榮醫院提供）
台灣員榮醫療體系員生院區院長郭武憲診查出顏姓婦人罹患壺腹癌（筆尖所指位置）。（圖／員榮醫院提供）

台灣彰化縣八旬顏姓婦人因腹痛，經員榮醫院一般外科駐診醫師、仁愛長庚合作聯盟醫院副院長黃挺碩診療後，發現是罕見的十二指腸壺腹癌，以達文西手術切除，恢復良好。黃挺碩說，壺腹癌初期症狀與一般腸胃不適很類似，易被忽略，患者如有黃疸、尿液如紅茶顏色，應盡速到腸胃肝膽科就診檢查。

顏姓婦人5月因右上腹部疼痛先到員榮醫療體系員生院區由胃腸肝膽科醫師、郭武憲院長診治，經抽血、斷層掃描後，發現患者膽管、胰管都有擴張，因有黃疸情況，再進行內視鏡檢查，發现十二指腸壺腹有腫瘤，阻塞總膽管跟胰管。醫師即在總膽管內放置内引流管解决黄疸問題，並進行切片檢查，發現细胞有異常，可能是零期癌或癌前病變，再轉診黃挺碩。

黃挺碩說，檢查後確定是十二指腸壺腹癌，即安排達文西胰頭十二指腸切除手術，這種手術傷口小，術中出血量少，可提升淋巴廓清率，有效降低術後疼痛並減少住院天數，適合高齡患者。目前患者恢復良好，繼續門診追踪。

顏姓患者（左）接受黃挺碩副院長（右）手術後，恢復情況良好。（圖／員榮醫院提供）
顏姓患者（左）接受黃挺碩副院長（右）手術後，恢復情況良好。（圖／員榮醫院提供）

台灣前駐泰國代表李應元即因壺腹癌病逝。壺腹癌屬於少見癌症，壺腹藏在消化道裡，胰臟分泌的消化液與肝臟產生的膽汁在此匯集流入十二指腸，幫助消化。

黃挺碩表示，壺腹癌幾乎沒有明顯症狀，初期症狀與一般腸胃不適很類似，很難早期發現，不過約7成壺腹癌患者會出現黃疸症狀，由於腫瘤長在不易手術的地方，若淋巴轉移5年存活率僅25%至40%，顏姓患者十分幸運並未轉移，5年存活率約80至90%。

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