我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

NBA／獨行俠G4背水一戰 痛宰塞爾蒂克38分

罹3期腸癌 磁振刀留住肛門

記者鄒尚謙
醫師提醒，低位直腸病患可以採磁振刀治療，先將患者腫瘤縮小後再進行外科手術，最大限度地保護周圍正常組織和器官；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，低位直腸病患可以採磁振刀治療，先將患者腫瘤縮小後再進行外科手術，最大限度地保護周圍正常組織和器官；示意圖。（圖／123RF）

一名55歲男性，健檢時意外發現低位直腸，診斷後確診大腸腺癌第三期。若直接外科手術切除無法保留肛門，日後生活得靠腸造口排便，因此希望可以有其他治療方式。台灣三軍總醫院放射物理科主任羅承翔表示，患者透過新引進的磁振刀治療，先將患者腫瘤縮小後再進行外科手術，不僅治療過程中副作用小，且最終順利替患者保留肛門，維持生活品質。

腫瘤治療又有新利器，三軍總醫院引進磁振刀（核磁共振導引放射治療），結合核磁共振高清晰影像、強度調控放射治療技術，在每日放射治療中即時追蹤治療部位，有助於提高治療的精確性和安全性，增加療效又降低副作用。

羅承翔表示，這名運輸業男性患者，工作上需要開長途車，經診斷後確診為第三期大腸腺癌，且核磁共振發現已有部分阻塞且侵犯到骨盆腔淋巴結，腫瘤位置又僅離肛門口3公分，若要進行外科切除手術，安全距離不足以保留肛門；但患者相當抗拒腸造口的方式，焦慮會影響工作，甚至會不敢出門社交，因此被轉介到放射科。

羅承翔說，在患者的意願下，替病患規畫連續5天、每次30至40分鐘的磁振刀療程，每次療程結束後詢問病患狀況，僅說有些許疲累感，返家睡覺後就好了，兩周後回診時更自述療程結束後一周便開始正常工作。且在外科手術前，大腸鏡檢查發現腫瘤已完全消除。

三總放射治療科主任黃文彥表示，磁振刀是放射治療的夢幻武器，大部分的腫瘤最清楚的影像檢查是核磁共振，但過去放射治療搭配的影像導引卻是以電腦斷層為主，核磁共振導引放射治療能夠在放射治療當下精確顯示腫瘤與正常組織的界線、隨呼吸移動的範圍，能即時觀察到腫瘤，確定放射線精準照射到腫瘤，最大限度地保護周圍正常組織和器官。

黃文彥指出，目前腦瘤、頭頸癌、肺癌、乳癌、肝癌、胰臟癌、攝護腺癌、腎臟癌或其他經醫師評估適合接受放射治療之腫瘤，都可以使用磁振刀治療。

腫瘤

上一則

「膚質專家會議」共識 醫師建議自然光彩 不過度醫美

延伸閱讀

醫藥／痔瘡或大腸癌？ 怎分辨血便

醫藥／痔瘡或大腸癌？ 怎分辨血便
腫瘤科醫生：臨終前最常說的是這4句話

腫瘤科醫生：臨終前最常說的是這4句話
5旬婦人不菸不酒 確診痊癒後仍咳不停 竟是肺癌

5旬婦人不菸不酒 確診痊癒後仍咳不停 竟是肺癌
沒有家族史、飲食也正常…50歲後突然罹患糖尿病 小心是胰臟癌

沒有家族史、飲食也正常…50歲後突然罹患糖尿病 小心是胰臟癌

熱門新聞

營養師提醒，如想要天天吃蛋的話，一天1顆比較恰當。(本報資料照片)

蛋可以多吃嗎？ 營養師分析對1族群是大挑戰

2024-06-12 20:20
徐德福指出，人體中心體溫一旦達到攝氏40.5度以上，合併無法排汗的「乾熱」狀態，就是熱傷害中最嚴重的中暑，死亡率高達5成，若症狀皮膚乾而紅死亡率更高達7成。示意圖。（本報資料照片）

陳奕迅熱到昏厥下巴骨裂 急診醫：中暑死亡率最高七成

2024-06-11 05:11
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

連布丁都難吞 59歲男罹患食道癌 醫揪「飲食禍首」

2024-06-08 02:00
研究發現，每天多攝取一公克鹽巴，濕疹復發機率增加22%。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

濕疹一直好不了？ 可能是這個飲食習慣導致

2024-06-06 19:50
黃姓女子遭龜殼花咬傷腳踝，還好即時注射抗毒血清，今天傷口消腫、疼痛減輕。（南投醫院提供）

洗衣機躲龜殼花婦人遭咬傷 家屬機警拍照救回一命

2024-06-12 05:26
洪男（右）打棒球昏厥送醫被救回一命，定期至心臟血管內科門診回診追蹤，左為醫師李榮基。（烏日林新醫院提供）

45歲不菸不酒男打棒球倒下心臟驟停險死 保命關鍵曝光

2024-06-13 05:20

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌