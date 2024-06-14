我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不信電動車的川普 被馬斯克的Cybertruck圈粉了？

聖嬰現象結束 反聖嬰可能夏季到來「美國陷入酷暑」

手舉高會痛以為五十肩 其實是「肩夾擠症候群」

記者周宗禎
抓癢測試，若有肩夾擠症狀者，手無法碰觸到肩胛的上緣或下緣。（圖／翁瑞陽提供）
抓癢測試，若有肩夾擠症狀者，手無法碰觸到肩胛的上緣或下緣。（圖／翁瑞陽提供）

50歲從事木工業的王先生，近年因建案激增，工作強度及時間明顯增加，去年開始覺得右上臂特別容易痠痛，長時間勞動後手臂上舉受限。最近3個月狀況愈來愈嚴重，甚至影響工作，很擔心得了「五十肩」而求診。醫師表示，其實這是「肩夾擠症候群」，多與過度重複勞動、造成肩鎖關節結構異常有關。

台灣台南市立醫院中醫部主治醫師翁瑞陽發現王先生「抓癢測試」時手勉強能摸到對側後背肩胛上緣，但要摸到下緣就很困難。「空罐測試」時肩胛上方的棘上肌明顯疼痛，雙手上舉時大約過60度左右會感受阻力，但舉過110度後就逐漸正常，診斷是肩夾擠症候群。

翁瑞陽說，肩膀疼痛或活動限制時，許多人會以為自己有五十肩，其實肩夾擠症候群的機率更高。一般會以作投降姿勢做為檢測，若手忍痛也無法舉到耳朵的高度才可能是五十肩。

肩夾擠症候群可藉疼痛弧度測試，通常手部向外展60度至120度之間會疼痛，但避開這...
肩夾擠症候群可藉疼痛弧度測試，通常手部向外展60度至120度之間會疼痛，但避開這些角度後就不會疼痛。（圖／翁瑞陽提供）

而王先生雙肩呈圓肩，右側尤其明顯，試著向後扳動時有明顯阻力感，觸診發現肩三角肌有明顯條鎖狀，按壓胸大肌、棘上肌及斜方肌都會痠痛。翁瑞陽表示，經針灸肩髃穴、肩中俞穴、雲門穴與巨骨穴治療，配合阿是穴處理局部筋結，治療後疼痛即有緩解。

患者一周3次治療，配合復健，持續治療一個多月後，肩膀大致可正常活動，但因工作上臂持續勞動，每周仍回診評估治療。

翁瑞陽表示，肩夾擠症候群是肩胛骨或肩膀周圍組織異常，致肩峰下間隙變窄，肌腱、關節囊摩擦造成局部發炎腫脹所致，往往出現局部疼痛與手臂活動受限。針灸可解除周邊肌肉緊繃，並鬆解局部沾黏，配合中醫傷科及復健鍛鍊手法，協調肩周圍肌群，肩關節才能回到健康活動機制，解決疼痛活動限制問題。

關節 檢測

上一則

腦中風要爭取搶救時間差 懷疑時請對方微笑舉手說你好

下一則

B肝陽轉陰 多年後竟惡化成肝癌

延伸閱讀

華裔州議員候選人李志威：反對預算削減白卡針灸

華裔州議員候選人李志威：反對預算削減白卡針灸
參眾兩會點頭 白卡針灸福利有望保留

參眾兩會點頭 白卡針灸福利有望保留
保留白卡針灸 參眾兩會點頭

保留白卡針灸 參眾兩會點頭
挽著他的手臂

挽著他的手臂

熱門新聞

研究發現，每天多攝取一公克鹽巴，濕疹復發機率增加22%。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

濕疹一直好不了？ 可能是這個飲食習慣導致

2024-06-06 19:50
營養師提醒，如想要天天吃蛋的話，一天1顆比較恰當。(本報資料照片)

蛋可以多吃嗎？ 營養師分析對1族群是大挑戰

2024-06-12 20:20
徐德福指出，人體中心體溫一旦達到攝氏40.5度以上，合併無法排汗的「乾熱」狀態，就是熱傷害中最嚴重的中暑，死亡率高達5成，若症狀皮膚乾而紅死亡率更高達7成。示意圖。（本報資料照片）

陳奕迅熱到昏厥下巴骨裂 急診醫：中暑死亡率最高七成

2024-06-11 05:11
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

連布丁都難吞 59歲男罹患食道癌 醫揪「飲食禍首」

2024-06-08 02:00
黃姓女子遭龜殼花咬傷腳踝，還好即時注射抗毒血清，今天傷口消腫、疼痛減輕。（南投醫院提供）

洗衣機躲龜殼花婦人遭咬傷 家屬機警拍照救回一命

2024-06-12 05:26
洪男（右）打棒球昏厥送醫被救回一命，定期至心臟血管內科門診回診追蹤，左為醫師李榮基。（烏日林新醫院提供）

45歲不菸不酒男打棒球倒下心臟驟停險死 保命關鍵曝光

2024-06-13 05:20

超人氣

更多 >
全球最安全的旅遊城市 就在這裡

全球最安全的旅遊城市 就在這裡
紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國
紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周
WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安

WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安
G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨

G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨