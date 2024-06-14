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黃疸引發原因不同 症狀也會有差異

記者胡蓬生
醫師提醒，病人的膽管如果被阻塞，恐會導致引起黃疸問題；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，病人的膽管如果被阻塞，恐會導致引起黃疸問題；示意圖。（圖／123RF）

71歲老翁是B型肝炎病人，因出現右上腹間歇性鈍痛、食慾不佳、糞便呈輕度黏稠狀、茶色尿液等症狀，全身外觀也逐漸變黃，就醫發現他的膽管被疑似腫瘤的物體阻塞，導致黃疸。醫師以內視鏡逆行性胰膽管攝影術，進行膽道支架置入術，改善黃疸後，病人再接受手術治療，切片確認為慢性膽管炎，合併不明原因發炎等相關硬化性膽管炎，經治療後復元，持續在門診追蹤。

台灣苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師李斯凱表示，血液中紅血球代謝後的產物「膽紅素」，經由肝臟代謝後會進入膽道，再排入腸道隨糞便排泄出，這過程如出現問題，膽紅素將無法順利排出體外，因此會在體內引發黃疸。

71歲老翁膽管阻塞，醫師進行膽道支架置入術（紅圈處）後，順利改善黃疸問題。（圖／...
71歲老翁膽管阻塞，醫師進行膽道支架置入術（紅圈處）後，順利改善黃疸問題。（圖／大千綜合醫院提供）
李斯凱醫師提醒，黃疸是身體異常的警訊，一定要及早就醫，揪出病因。（圖／大千綜合醫...
李斯凱醫師提醒，黃疸是身體異常的警訊，一定要及早就醫，揪出病因。（圖／大千綜合醫院提供）

要緩解黃疸必須先找出引發的原因，黃疸發生的可能原因包括感染或藥物引起溶血，導致膽紅素製造過多而無法排出；嚴重肝炎會讓肝細胞受損，使膽紅素無法順利排出；膽道因結石或腫瘤引起膽道阻塞，也影響膽紅素排泄。

李斯凱表示，黃疸發生的原因不同，出現的症狀也會有差異；肝炎病人會有惡心、食慾不振、倦怠等狀況；膽道結石可能有發燒、右上腹疼痛、感染等問題；如果是腫瘤引起，會合併明顯的體重減輕情形。透過症狀及檢查找出病因後，才能對症下藥或安排手術治療。

李斯凱提醒，黃疸是身體異常的一種警訊，當皮膚異常呈現黃褐色或眼白變黃時，切不可輕忽，一定要及早就醫，找出疾病發生的原因。

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