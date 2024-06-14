B肝陽轉陰 多年後竟惡化成肝癌

醫師提醒，B型肝炎表面抗原轉為陰性，仍須定期追蹤；示意圖。（圖／123RF）

B型肝炎表面抗原陰性，竟可能在多年後爆發肝癌！醫師指出，曾有B型肝炎帶原者表面抗原轉為陰性，就不再追蹤，竟在多年後惡化為肝癌，提醒這類患者，仍應每年定期追蹤肝功能及超音波，千萬不能覺得自己「已經痊癒，不用再追蹤」。

30多歲趙先生，從小知道自己是B型肝炎帶原，長期在胃腸肝膽科門診追蹤，肝功能正常，超音波也沒有看到肝臟病變，今年公司健檢發現，B型肝炎表面抗原（HBsAg）為陰性，台灣書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初提醒，這類「陽轉陰」患者每年仍需至少追蹤一次。

康本初指出，B型肝炎是因為B肝病毒感染肝臟造成，但感染後大多是慢性感染，通常會在很多年後才出現症狀，在血液中可以驗到B型肝炎表面抗原。傳染途徑可分為「水平傳染」的血液、體液傳染；或生產時經媽媽傳染給小孩的「垂直傳染」。

康本初說，帶原者在病毒量上升、肝功能異常時，應積極治療，引免併發慢性肝炎、肝纖維化甚至進展為肝硬化、肝癌；病毒量低的帶原者，肝臟尚未出現病變，沒有明顯不適症狀，但能傳染他人，因此要注意與他人的體液或血液接觸。

康本初解釋，血液中驗到B型肝炎表面抗原，即為表面抗原陽性，患者又稱帶原者。在人體免疫系統的作用下，表面抗原是有可能消失，即為表面抗原陰性，可用「功能性痊癒」（functional cure）來形容這種狀態，「這時肝臟內可能還是有B型肝炎病毒，只是屈居下風，當免疫力 變差時，表面抗原有可能復陽，重新在血液裡驗到」。

康本初提到，常見與B型肝炎相關的檢驗有3種，第一種是B型肝炎表面抗原（HBsAg），呈陽性表示體內有B型肝炎表面抗原存在，為B型肝炎帶原者；第二種為B型肝炎表面抗體（AntiHBs），呈陽性表示體內有B型肝炎表面抗體，有保護力不怕感染B型肝炎病毒；第三種是B型肝炎核心抗體（AntiHBc），呈陽性表示曾經感染過B型肝炎。

康本初提醒，即使B型肝炎表面抗原後來檢驗變為陰性，仍應至少每年定期追蹤肝功能及超音波，沒有病史，但有肝炎、肝硬化、肝癌家族史者，應至腸胃肝膽科門診，評估是否需要進一步抽血檢驗B型肝炎核心抗體（AntiHBc），或是其他肝臟的檢查。