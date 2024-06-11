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嘴臭真的只是火氣大？口吐「不芬芳」該找誰看？

健康醫療網／記者林宗憲報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
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口罩令全面解除後，大多民眾都恢復一般日常生活，但沒有口罩遮擋，口吐不芬芳恐怕很難給人好印象。台灣台北市立聯合醫院陽明院區口腔醫學科主治醫師顏瑞瑩表示，口氣不好或口臭，八至九成以上源頭為口腔與鼻腔，可先找牙科醫師著手，依症狀進行有效轉診。

造成異味的口腔疾病

顏瑞瑩醫師表示口腔疾病中，容易造成口臭的疾病有齲齒和牙周病。齲齒窩洞、牙縫、不適合的假牙，都容易囤積食物殘渣，經細菌分解後會有異味釋出，造成口臭。另外，牙周病會造成牙齦發炎、流血、牙縫變大、牙齦退縮造成牙根敏感，而牙結石堆積會成為致病菌繁殖的溫床且分泌毒素，引起牙周組織發炎反應。除了造成口臭之外，會更進一步造成骨頭破壞，嚴重的話會導致掉牙。

胃食道逆流也會口臭？

胃酸與消化過食物的味道，就可能因為胃食道逆流傳達至口腔，不但會有酸味傳出，牙齒長期與胃酸接觸，也會對牙齒構造產生腐蝕，造成傷害。另外，飯後或胃酸溢出，比較不適合馬上刷牙。顏瑞瑩醫師表示，此時的齒質特別脆弱，可用清水或小蘇打水漱口，待酸性中和後，再做清潔工作。

扁條線結石味道很衝

在鼻腔中，比較常碰到是扁條線結石的患者，異味很重，時有時無，有時候結石會掉落至口腔或吞入，這個問題須轉至鼻喉科。

預防甚於治療

最好治療方式是預防，隨時保持口腔衛生，顏瑞瑩醫師提醒，應至少每年一次定期檢查口腔。另外，年滿65歲或患有糖尿病、高血壓、高血脂等三高問題、有血液／腹膜透析、有施打或服用抗骨質疏鬆藥物、有惡性腫瘤的病人等，即可定期每三個月進行超音波洗牙與塗氟，以免口臭尷尬，影響社交信心。

【本文授權轉載自健康醫療網

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