我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

高壓氧整合治療 6旬中風男能行走

曾增勳
聯新國際醫院高壓氧中心主治醫師趙鈞志（左）做高壓氧氣整合醫療，幫助中風男子術後復健進展。(圖／聯新國際醫院提供)
聯新國際醫院高壓氧中心主治醫師趙鈞志（左）做高壓氧氣整合醫療，幫助中風男子術後復健進展。(圖／聯新國際醫院提供)

桃園市1名60歲男子平時身體健康，每年健康檢查無異常，幾月前突然在家裡中風倒下，家人送醫急救，診斷腦中風造成左半側癱瘓，手術後，記憶、語言能力大幅衰退，最近轉至台灣聯新國際醫院做中風整合醫療，該院高壓氧中心主治醫師趙鈞志表示，患者每周2次，每次1小時高壓氧治療搭配復健、針灸多管齊下，逐漸可以緩步行走，重拾健康信心。

聯新國際醫院表示，這位6旬男子平時身體健康，每年做健康檢查，並未發現身體異狀，直到某天突然在家裡中風倒下，家人送醫急救，診斷是腦中風引起左半側癱瘓，術後出現生活無法自理，連記憶、語言能力都大幅衰退，只能依賴輪椅，面對長期復健艱辛、不見好轉效果，該男子身心沮喪，陷入負面情緒，家人鼓勵該男子長期復健，就近轉至該醫院做復健醫療。

趙鈞志表示，該男子面對漫長復健，做很多復健未見改善，尤其長期復健艱辛，讓他對未來治療沮喪，醫療小組依照該男子病情，給予最佳的中風整合醫療治療計畫，包括復健每次1小時高壓氧治療，搭配復健、針灸多管齊下，讓患者逐漸看到健康曙光。

高壓氧治療是病患躺在壓力艙內呼吸純氧，利用壓力提高氧氣溶解至血流，加強組織修復，提高免疫機能，對中風、術後傷口癒合、運動傷害可有效治療，趙鈞志表示，該男子非常認真執行1周2次高壓氧治療及復健、針灸下，連續治療一段時間來，已能緩步行走，不再仰賴輪椅、拐杖，他的語言表達能力也逐漸恢復，讓該男子對後續復健充滿信心。

中風

上一則

蛋可以多吃嗎？ 營養師分析對1族群是大挑戰

延伸閱讀

參眾兩會點頭 白卡針灸福利有望保留

參眾兩會點頭 白卡針灸福利有望保留
保留白卡針灸 參眾兩會點頭

保留白卡針灸 參眾兩會點頭
漠視「小中風」2至7天恐「大中風」

漠視「小中風」2至7天恐「大中風」
美國針灸醫學會改選會長和理事 周曉平中醫師榮任新任會長

美國針灸醫學會改選會長和理事 周曉平中醫師榮任新任會長

熱門新聞

研究發現，每天多攝取一公克鹽巴，濕疹復發機率增加22%。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

濕疹一直好不了？ 可能是這個飲食習慣導致

2024-06-06 19:50
徐德福指出，人體中心體溫一旦達到攝氏40.5度以上，合併無法排汗的「乾熱」狀態，就是熱傷害中最嚴重的中暑，死亡率高達5成，若症狀皮膚乾而紅死亡率更高達7成。示意圖。（本報資料照片）

陳奕迅熱到昏厥下巴骨裂 急診醫：中暑死亡率最高七成

2024-06-11 05:11
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

連布丁都難吞 59歲男罹患食道癌 醫揪「飲食禍首」

2024-06-08 02:00
專門研究藍區的作者發現，史上四個藍區都有一個共同點：在水邊。圖為日本沖繩示意圖。(Pexels)

快看世界／世上4個長壽老人最多地 都有這個共同點

2024-06-11 12:14
黃姓女子遭龜殼花咬傷腳踝，還好即時注射抗毒血清，今天傷口消腫、疼痛減輕。（南投醫院提供）

洗衣機躲龜殼花婦人遭咬傷 家屬機警拍照救回一命

2024-06-12 05:26
營養師提醒，如想要天天吃蛋的話，一天1顆比較恰當。(本報資料照片)

蛋可以多吃嗎？ 營養師分析對1族群是大挑戰

2024-06-12 20:20

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？