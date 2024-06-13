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轉脖子「喀喀」聲 小心傷頸椎

廖靜清
轉脖子必須「慢速」，切忌突然用力，建議可改為「前後左右」伸展，更溫和有效。(圖／123RF)
轉脖子必須「慢速」，切忌突然用力，建議可改為「前後左右」伸展，更溫和有效。(圖／123RF)

上班久坐、緊盯螢幕，肩頸僵硬又痠痛，許多人習慣性「轉脖子」舒緩，用力轉出「喀喀」聲，就覺得通體舒暢，但這動作看在專家眼裡，卻是一個危險行為。

轉脖子的聲音，主要是肌腱韌帶與關節摩擦、頸椎關節磨損、軟組織相互碰撞所致。台灣職能治療學會副秘書長黃上育表示，脖子本來就有轉動的活動度，若施加力量轉脖子會有風險，容易造成頸部關節受傷、韌帶拉傷、頸椎錯位等，加速頸部椎間盤磨損與退化。

轉脖子必須「慢慢轉」

黃上育指出，轉脖子必須「慢速」，切忌突然用力，建議可改為「前後左右」伸展，更溫和有效。四個方向伸展脖子的前後左右側，讓頸椎變輕鬆，避免脖子快速轉動的傷害。

肩頸痠痛不一定是肌肉僵硬，黃上育說，可能是神經壓迫、長期姿勢不良或高血壓引起的疼痛，應找出原因、對症治療改善。

避免4種不良姿勢傷肩頸

1.睡覺姿勢：若睡覺時脖子的支撐度不足，起床後會腰痠背痛，甚至落枕。建議枕頭要墊到脖子處，側睡時，枕頭要高度服貼頸部。

2.使用3C：使用手機、平板容易低頭，應注意把3C用品拿高，眼睛直視，避免頭部往前傾，勿當低頭族。

3.長期開車：在車內長時間維持固定姿勢，易造成下背部及肩頸痠痛，建議身體放鬆靠在椅背上，脖子墊住靠枕勿懸空。

4.工作環境：注意電腦螢幕高度、鍵盤位置，放錯位置易不自覺聳肩，筋膜過度緊繃導致反覆肩頸痠痛。

肩頸保養法

1.熱敷：可促進血液循環，修復受損肌肉和組織，但脖子有重要動脈，高血壓患者要小心，避免溫度變化讓血壓升高。

2.按摩：避免按壓頸後兩側血管，太用力會導致血管受傷、動脈受壓迫。

3招舒緩脖子

1.下巴碰胸口，輕輕將頭低下，感覺脖子後側拉伸。

2.眼睛往上、往後看，脖子向後延伸，可用手輔助。

3.左耳靠近左肩，停頓20秒；換邊右耳靠近右肩，停頓20秒。

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