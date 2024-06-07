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什麼是RSV？張學友取消演唱會 醫揭兩族群高感染機率

記者賴昀岫／台北即時報導
張學友感染呼吸道融合病毒（RSV），取消今晚的演唱會。(JDS提供)
張學友感染呼吸道融合病毒（RSV），取消今晚的演唱會。(JDS提供)

「歌神」張學友原定7日在台北小巨蛋舉辦第4場「60+」世界巡演，卻在演出前4小時，宣布自己感染呼吸道融合病毒（RSV），宣布演唱會停辦。感染科醫師指出，62歲的張學友已是高危險群，因為感染會導致氣管收縮，肺活量會受到影響，目前也不太適合，耗費較多肺活量的演唱會，要能辦演唱會，「至少是1個月之後的事情」。

環球音樂臉書粉專稍早發布貼文，內容提到，62歲的張學友上星期表演回港後開始不適，就醫後確診感染RSV，「一般來說是小孩子會感染的病毒，大概因為我60+了吧，都說年紀慢慢大就會慢慢變回小孩，所以我感染了。」

症狀方面，張學友指出，「我現在人在台灣，總希望可以有奇蹟出現，一覺醒來就可以如常前往場館綵排，晚上照常表演，只是⋯奇蹟並沒有出現。喉嚨依然痛，也無法正常發聲，除此之外，就是流鼻水，鼻塞等，一般感冒症狀，大家不必替我的健康擔心。」他也因今晚無法登台，向歌迷及主辦單位致歉。

台灣感染管制學會名譽理事長、中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬說，感染RSV的主要年齡層包含小小孩和60歲以上族群，國外年長族群盛行率最高可達20%，如有潛在性肺部疾病或其他共病，容易導致呼吸衰竭甚至可能死亡，不過目前已有疫苗可供使用。

RSV有明顯季節性，黃高彬指出，在溫帶地區季節性特別明顯，尤其以每年12月至隔年1月最嚴重，屬於熱帶、亞熱帶的台灣，即使不在秋冬還是會有案例，但仍以秋冬為最主，以今年的疫情來看，在年初較為嚴重，後來就有慢慢趨緩。

黃高彬提醒，氣溫的比較低的時候，老人家要稍微注意，RSV最明顯的，就是會引起呼吸道收縮，出現喘鳴現象，臨床醫師如觀察到類似現象，一定要做相關檢查，現在也有單株抗體可預防，但因為保護期相對較短，有相關病史要特別注意、及早預防；治療上多為支持性療法，如氣管擴張劑，必要時加上類固醇使氣管放鬆。

黃高彬進一步指出，60歲以上就是高危險群，62歲已經是要注意的年紀，因為病毒會導致氣管收縮，肺活量會受到影響，因為演唱會需要演唱多首歌曲，肺活量需要非常大，這種情況下，目前也不適合，要整個能夠辦演唱會，至少是一個月之後的事情。

針對感染RSV的另一個主要年齡層，黃高彬說，感染RSV的小小孩，會有呼吸喘的現象，特別是有先天性心臟病或肺部問題族群，致死率非常高，當母親沒辦法打疫苗，並將抗體經胎盤傳給小孩時，目前可使用單株抗體，使症狀比較輕微，今年也開始有長效的單株抗體，可用於小孩。

疫苗 心臟病 疫情

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