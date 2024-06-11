皮膚癢5原因 檢視環境、身心壓力

皮膚發癢除了過敏、疾病、蚊蟲叮咬，情緒壓力也可能是原因；示意圖。（圖／123RF）

皮膚搔癢的成因繁多，因為實在太過日常，多數人容易輕忽。大部分的確可能只是換季或是被蚊子叮咬而產生的小問題，不過有時卻可能是重大疾病的徵兆。台灣「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近一年內「皮膚癢原因」話題的網路聲量，發現過敏、自體免疫疾病、蚊蟲叮咬、惡性腫瘤 及精神因素登上五大皮膚癢原因排行。

寵物 毛髮、食物 都是過敏源

觀察近一年內網友針對「皮膚癢原因」的相關話題討論，可以發現最多網友因為「過敏」而產生相關症狀。

網友所述常見的過敏原包含寵物的毛、季節變化、飲食等，在民眾的經驗分享中，不乏父母提到自家新生兒因為剛出生皮膚較敏感而過敏的經驗，網友建議可以透過「加裝一台空氣清淨機」、「濕度維持50至60之間」等改善家中環境的方式來抑制症狀；另外針對家中有養毛小孩的父母，網友也表示可以將幼兒與毛小孩「生活區域隔離跟環境管理來控制」。

有蚊子、跳蚤 更要勤勞打掃

台灣因為氣候溫暖、潮濕容易孳生蚊蟲，就有非常多網友分享「蚊蟲叮咬」而造成搔癢的困擾，除了身體被叮咬的部位奇癢無比之外，半夜睡覺時飛來飛去的蚊子更是吵得讓人睡不著覺。

除了蚊子之外，跳蚤也是會造成身體發癢的常見蟲類。若想要有效杜絕跳蚤，網友推薦可以「買防蟎保潔墊把床墊、枕頭都包起來」、「每一到兩周洗床單和棉被」，表示若想要有效避免這些害蟲的騷擾，千萬不可以懶惰，要時常清潔以及搭配防蚊或防蟎的居家生活用品使用。

天天熬夜 皮膚長疹又泛紅

現代人生活壓力較大，常常造成身體出現一些警訊，皮膚癢就是其中一項。就有準備考試的網友分享自己在備考期間，因為每天處於高壓的環境外加作息不正常，造成皮膚有很癢的疹子以及泛紅，一直到考完試後才透過「持續一年的作息調整」調回正常機能，引起網友共鳴，紛紛留言「真的不能仗著自己年輕天天熬夜」、「身體真的要好好照顧」，表達維持均衡飲食作息以及身心健康的重要性。

皮膚發癢原因廣從氣候變化、生活環境、病毒感染、飲食，甚至於情緒壓力都有可能是造成發癢的主因。若你經常有皮膚癢的症狀的話，不妨參考榜上原因，如有必要宜盡快就醫治療。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）