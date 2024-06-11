膝關節退化非老年人專利 熱敷、戴護膝…可緩解疼痛

膝關節長期承受重量會造成磨損，醫師提醒，若出現膝蓋無力等症狀要提高警覺；示意圖。（圖／123RF）

身體各大關節 中，膝關節往往承受人體最大的重量，長年累月容易造成磨損、老化，老年人罹患膝關節炎機率高，但若年輕時因外傷、肥胖、過度使用等，也可能因此引發早發性關節炎。而膝關節的強健與否，扮演演決定中老年生活品質的關鍵之一。

台灣的仁傑診所院長任傑仕表示，常見的關節炎中最常見的有膝關節、髖關節和肩關節等，而膝關節是最常出狀況的關節之一，最大宗族群屬於慢性、退化性關節炎，多半因為年紀大經過長年使用下，導致關節腔隙變小、軟骨磨損，產生增生骨刺，周邊韌帶硬化或鬆動，以致關節不穩定、骨骼之間互相摩擦，進而引起疼痛發炎現象。

年輕族群 常因運動傷害造成

其次為創傷性因素，各年紀都有可能發生，年輕族群常見因為運動傷害、車禍等外傷造成；其他如體重過重，導致膝關節乘載負擔過重，或是純粹因為過度使用，如工作性質需要負重，甚至爬上爬下、蹲起蹲落，這些姿勢都會對膝關節造成很大負荷，導致可能年紀未老、膝關節先衰退。

膝關節輕度不適建議採取保守性治療，像是多休息、熱敷和肌肉訓練，減少過度站立、走動、爬樓梯或爬山等過度不必要的活動等，有助於緩解發炎，若仍疼痛不適，可使用消炎、止痛藥物緩解與放鬆肌肉，搭配簡易的物理治療和復健來改善。若症狀較嚴重，就會採取針劑治療如局部關節腔使用類固醇降低發炎反應，或進一步使用增生治療，包括高濃度葡萄糖水、自體血小板增生療法PLT，最後仍未見效，就需要考慮內視鏡或置換人工關節的手術治療。

任傑仕曾收治1位85歲的老太太，因膝關節疼痛不適曾接受過藥物治療、玻尿酸等，但效果不彰，經介紹前來就診，透過X光片看到退化程度為3到4級，膝關節縫隙幾乎快要完全密合，不僅一走就會疼痛、有時半夜也痛到不好睡。因為老太太堅持不做手術，決定先採用PLT療法，結果第1次使用後，就感到改善不少，原本疼痛指數8、9分已降到剩下2、3分，接著陸續進行3次療程，已恢復到滿意程度，現在行動已不再需要家人攙扶或坐輪椅，可以自主行走。

不論任何年紀，只要膝蓋不舒服，都可以先採取休息、減少活動、熱敷的方式緩解，活動時配戴護膝，並加強鍛鍊股四頭肌幫助穩定關節，穿有氣墊或柔軟度佳的鞋子，也有助於降低膝蓋與地面的衝擊力。

減輕膝蓋負擔 肥胖者要減重

任傑仕提醒，肥胖者建議減重來減輕膝蓋負擔，但運動方式不建議走路、跑步，可選擇游泳、騎車較為適宜；另外，盤坐和蹲下都屬於膝蓋彎曲動作，應盡量避免，爬樓梯、爬山時應配戴登山杖、護膝，爬樓梯時扶著把手，以減輕膝蓋磨損；飲食方面可多攝取Omega-3如深海魚油等降低發炎反應。一旦發現膝關節疼痛、腫脹，則應盡速就醫。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）