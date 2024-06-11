我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳奕迅休克昏倒撞地 縫了30幾針 重慶6場巡演延期

你的iPhone能支援蘋果AI？ 分析師：逼用戶換新機

膝關節退化非老年人專利 熱敷、戴護膝…可緩解疼痛

NOW健康
膝關節長期承受重量會造成磨損，醫師提醒，若出現膝蓋無力等症狀要提高警覺；示意圖。（圖／123RF）
膝關節長期承受重量會造成磨損，醫師提醒，若出現膝蓋無力等症狀要提高警覺；示意圖。（圖／123RF）

身體各大關節中，膝關節往往承受人體最大的重量，長年累月容易造成磨損、老化，老年人罹患膝關節炎機率高，但若年輕時因外傷、肥胖、過度使用等，也可能因此引發早發性關節炎。而膝關節的強健與否，扮演演決定中老年生活品質的關鍵之一。

台灣的仁傑診所院長任傑仕表示，常見的關節炎中最常見的有膝關節、髖關節和肩關節等，而膝關節是最常出狀況的關節之一，最大宗族群屬於慢性、退化性關節炎，多半因為年紀大經過長年使用下，導致關節腔隙變小、軟骨磨損，產生增生骨刺，周邊韌帶硬化或鬆動，以致關節不穩定、骨骼之間互相摩擦，進而引起疼痛發炎現象。

年輕族群 常因運動傷害造成

其次為創傷性因素，各年紀都有可能發生，年輕族群常見因為運動傷害、車禍等外傷造成；其他如體重過重，導致膝關節乘載負擔過重，或是純粹因為過度使用，如工作性質需要負重，甚至爬上爬下、蹲起蹲落，這些姿勢都會對膝關節造成很大負荷，導致可能年紀未老、膝關節先衰退。

膝關節輕度不適建議採取保守性治療，像是多休息、熱敷和肌肉訓練，減少過度站立、走動、爬樓梯或爬山等過度不必要的活動等，有助於緩解發炎，若仍疼痛不適，可使用消炎、止痛藥物緩解與放鬆肌肉，搭配簡易的物理治療和復健來改善。若症狀較嚴重，就會採取針劑治療如局部關節腔使用類固醇降低發炎反應，或進一步使用增生治療，包括高濃度葡萄糖水、自體血小板增生療法PLT，最後仍未見效，就需要考慮內視鏡或置換人工關節的手術治療。

任傑仕曾收治1位85歲的老太太，因膝關節疼痛不適曾接受過藥物治療、玻尿酸等，但效果不彰，經介紹前來就診，透過X光片看到退化程度為3到4級，膝關節縫隙幾乎快要完全密合，不僅一走就會疼痛、有時半夜也痛到不好睡。因為老太太堅持不做手術，決定先採用PLT療法，結果第1次使用後，就感到改善不少，原本疼痛指數8、9分已降到剩下2、3分，接著陸續進行3次療程，已恢復到滿意程度，現在行動已不再需要家人攙扶或坐輪椅，可以自主行走。

不論任何年紀，只要膝蓋不舒服，都可以先採取休息、減少活動、熱敷的方式緩解，活動時配戴護膝，並加強鍛鍊股四頭肌幫助穩定關節，穿有氣墊或柔軟度佳的鞋子，也有助於降低膝蓋與地面的衝擊力。

減輕膝蓋負擔 肥胖者要減重

任傑仕提醒，肥胖者建議減重來減輕膝蓋負擔，但運動方式不建議走路、跑步，可選擇游泳、騎車較為適宜；另外，盤坐和蹲下都屬於膝蓋彎曲動作，應盡量避免，爬樓梯、爬山時應配戴登山杖、護膝，爬樓梯時扶著把手，以減輕膝蓋磨損；飲食方面可多攝取Omega-3如深海魚油等降低發炎反應。一旦發現膝關節疼痛、腫脹，則應盡速就醫。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/

關節 減重

上一則

父親吃粽噎死 金鐘主持人籲牙口不好長者「慢慢、咬碎再吃」

下一則

中醫輔助增肌減脂 用對中藥有助於代謝解決水腫問題

延伸閱讀

法網退賽後證實動右膝手術 約克維奇：很順利

法網退賽後證實動右膝手術 約克維奇：很順利
開口笑打呵欠 嘴突打不開張嘴就痛 小心顳顎關節症候群

開口笑打呵欠 嘴突打不開張嘴就痛 小心顳顎關節症候群
重摔致大片瘀青 先冰敷再熱敷 嚴重時需服藥

重摔致大片瘀青 先冰敷再熱敷 嚴重時需服藥
膝關節退化非老年人專利 年過50歲出現這些情況是警訊

膝關節退化非老年人專利 年過50歲出現這些情況是警訊

熱門新聞

研究發現，每天多攝取一公克鹽巴，濕疹復發機率增加22%。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

濕疹一直好不了？ 可能是這個飲食習慣導致

2024-06-06 19:50
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

連布丁都難吞 59歲男罹患食道癌 醫揪「飲食禍首」

2024-06-08 02:00
輝達創辦人黃仁勳60歲即一頭白髮，自嘲是老了加認真工作導致。（記者吳康瑋／攝影）

黃仁勳整頭白髮自嘲「老又認真工作」 醫推估是這原因：基因導致

2024-06-04 04:49
藍莓富含花青素，是天然的抗氧化劑。（圖／123RF）

藍莓富含花青素 天然抗氧化劑 抗病好幫手

2024-06-04 02:00
營養師提醒，麥片含有豐富色胺酸、維生素B群、膳食纖維等，有益身心健康；示意圖。（圖／123RF）

逆齡料理 改善情緒、吃出免疫力

2024-06-07 02:00
英國科學家找到發炎性腸道疾病的一大致病因素。他們在95%的IBD患者身上發現一個共通點，就是DNA中都存在缺陷，使得免疫細胞更容易失控攻擊腸道，導致過度發炎。(路透／Alamy)

發炎性腸道疾病有望根治？英研究發現逾9成患者都有一共通點

2024-06-06 03:20

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠