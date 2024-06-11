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感冒藥水沒喝完 存放冰箱恐變質

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瓶裝兒科藥水多為緩解感冒症狀，如果不知藥品保存，應該要詢問藥師；示意圖。（圖／123RF）
瓶裝兒科藥水多為緩解感冒症狀，如果不知藥品保存，應該要詢問藥師；示意圖。（圖／123RF）

兒童感冒看診，醫師開出的藥品中常可見1罐藥水，但藥水保存你做對了嗎？有些家長會將沒喝完的藥水冰在冰箱，等到小孩下次有類似症狀再拿出來服用，對此台灣食藥署表示，此作法可能會影響藥品劑量及品質，且藥劑若未使用完也不建議留到下次使用。

常見的瓶裝兒科藥水多為緩解感冒症狀，包含退燒止痛、止咳祛痰、抗過敏劑等。此類藥水是特別為了12歲以下兒童的需求，設計出方便調整劑量的液體劑型。然而，為了設計成小朋友容易接受的口味，兒科藥水通常都會添加糖類，若冰到冰箱，反而可能造成糖分析出，讓藥品劑量失準，甚至變質。

一般藥水可儲存於室溫下，避開陽光直射即可，除非藥袋或藥品容器上有特別標示，或是藥師有特別提醒，才需要存放於冰箱冷藏（2至8°C）。食藥署也強調，開封後的藥水在當次治療期完成後，若未使用完畢應丟棄，不建議留至下次感冒時使用。畢竟每次的病情不盡相同，不應自行診斷用藥，以免延誤治療，或發生藥品不良反應。

值得家長注意的是，部分兒科使用的抗生素藥品，因加水後安定性較不穩定，所以常製成粉劑，因此藥品領回後，於使用前須加水配置成液體服用。食藥署指出，有些藥品於配製後需冷藏保存，這些需要冷藏的藥品，通常藥師會在交付藥品時提醒正確的配製方式、用法及保存方法，也會在藥袋或藥品包裝上特別標示。

最後，食藥署提醒，一般瓶裝兒科藥水不需放置冰箱冷藏保存，只需放置陰涼處即可，部分配製後的抗生素懸液劑才需放冰箱保存。這些需冷藏的藥品通常在領藥時藥師會提醒保存方式，若對於藥品保存有任何疑問，建議諮詢醫師、藥師或藥劑生。

（NOW健康https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=63156

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