我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大熊貓「福寶」返中後首度公開亮相 好奇張望新家院子

前中情局長豪宅3000萬售出 聖瑪利諾房市創新高

眼皮下垂、大小眼 恐是重症肌無力

記者賴昀岫／綜合報導
雖然都有個「肌」字，但重症肌無力和肌無力的發病原因完全不同。(圖／123RF)
雖然都有個「肌」字，但重症肌無力和肌無力的發病原因完全不同。(圖／123RF)

眼皮下垂、大小眼，不一定是找眼科或醫美！醫師指出，這是許多「重症肌無力」病友患病初期的徵兆，也有人因吞嚥困難求助耳鼻喉科，檢查結果卻一切正常，早年致死率高達四成，所幸現今治療技術多元，加上生物製劑的研發，未來重症肌無力將邁向個人化精準治療的新時代。

台灣肌無力症關懷協會理事長梁采葳，已和這個一度找不出病因的疾病共處40年，她在17歲那年突然出現單側眼皮下垂等症狀，一年後症狀加劇，甚至連一粒米都無法吞嚥，更曾一度命危，直到接受胸腺瘤切除手術與心靈轉念才轉變。

自體免疫疾病 好發兩族群

梁采葳說，當年從發病到確診共花了兩年時間，歷經眼皮睜不開、無法吞嚥、呼吸困難、兩年內住院七至八次，與兩次加護病房命危、插管、急救等過程，也曾遭遇朋友背後議論、長期用類固醇導致體重飆升、多段戀情被拋棄等坎坷命運，沮喪到一度想輕生，直到後來接受胸腺瘤切除手術與心靈轉念，才逐漸走出陰霾。她與帶哽咽地表達母親的感謝，因為當初是母親到處向親友借錢，才把她從死神手中搶救回來。

台灣衛福部雙和醫院神經科顧問醫師邱浩彰說，重症肌無力是一種自體免疫疾病，與類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、乾癬等，都是因為免疫系統不當攻擊正常器官所導致，發病年齡有兩個高峰，20至30歲以女性為主，50歲以上則多為男性，男女發病比例約1：1.8。以台灣為例，平均每10萬人有22人罹患重症肌無力，現領有重大傷病卡者約6000人。

肌肉無法收縮 有致死風險

重症肌無力發病初期主要影響眼睛肌肉，邱浩彰指出，九成病友會出現明顯的眼皮下垂、大小眼、複視或視力模糊等「眼肌型」症狀，往往起床時肌肉力量正常、活動自如，到了下午或傍晚就出現肌肉無力的「斷電」症狀，導致不少病友因此被認為是在裝病或偷懶。

邱浩彰表示，約五至八成病友會在二至三年內惡化為「全身型」重症肌無力，出現無力咀嚼、吞嚥困難、口齒不清、聲音沙啞、四肢無力、頸部無力而難以抬頭、走路爬梯困難、呼吸困難等症狀，嚴重時恐導致呼吸衰竭，有致死風險。

吃大力丸、換血 可控制病況

台灣神經免疫醫學會理事長葉建宏表示，乍看名稱會覺得和因年齡增長或活動不足，造成肌肉快速流失的「肌少症」很像，但其實重症肌無力是肌肉無法正常收縮的疾病，會影響全身肌肉，且依發病位置而有不同的症狀表現，更一度曾被視為絕症，許多病友因嚴重的呼吸肌無力導致呼吸困難致死，早年致死率高達四成。

治療方法部分，葉建宏說，台灣重症肌無力的現行治療方式，包括俗稱「大力丸」的抗乙醯膽鹼酵素劑、類固醇、快速調節免疫機能的血漿置換術，俗稱「換血」，與靜脈注射免疫球蛋白，以及胸腺切除手術等，多數重症肌無力病友可在這些傳統治療、心靈與生活照護之下，穩定控制病況，預防復發與延緩惡化。

但目前仍有兩成左右的頑固型重症肌無力病友，無法使用傳統免疫藥物或效果不如預期，葉建宏表示，頑固型病友因吞嚥困難而使用鼻胃管的比例高達85倍，在住院方面，一年內急診與住院治療的比率超過5成，是一般肌無力病友的1.6至2.5倍，更嚴重需進加護病房醫治的比例甚至高達3.5倍。

隨著分子生物學的進步，重症肌無力也邁向生物製劑輔助個人化精準治療的時代，葉建宏說，期待未來台灣能加速引進相關的生物製劑，且比照其他自體免疫疾病納入健保給付，幫助重症肌無力病友穩控病況。

健保 關節

上一則

女子吃一點就飽自認小鳥胃？胸痛急診才知胃早跑進胸腔

下一則

如何快樂度過餘生 已成高齡女性新課題

延伸閱讀

避免腰傷 強化核心是最好的護腰保養

避免腰傷 強化核心是最好的護腰保養
抱著石頭在水底修龍宮？一群貴州男為何被稱「蝦兵蟹將」

抱著石頭在水底修龍宮？一群貴州男為何被稱「蝦兵蟹將」
養生／按摩4穴位 改善失智者咀嚼

養生／按摩4穴位 改善失智者咀嚼
封面故事／外子常跌 竟是誤多吃此藥

封面故事／外子常跌 竟是誤多吃此藥

熱門新聞

研究發現，每天多攝取一公克鹽巴，濕疹復發機率增加22%。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

濕疹一直好不了？ 可能是這個飲食習慣導致

2024-06-06 19:50
徐德福指出，人體中心體溫一旦達到攝氏40.5度以上，合併無法排汗的「乾熱」狀態，就是熱傷害中最嚴重的中暑，死亡率高達5成，若症狀皮膚乾而紅死亡率更高達7成。示意圖。（本報資料照片）

陳奕迅熱到昏厥下巴骨裂 急診醫：中暑死亡率最高七成

2024-06-11 05:11
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

連布丁都難吞 59歲男罹患食道癌 醫揪「飲食禍首」

2024-06-08 02:00
專門研究藍區的作者發現，史上四個藍區都有一個共同點：在水邊。圖為日本沖繩示意圖。(Pexels)

快看世界／世上4個長壽老人最多地 都有這個共同點

2024-06-11 12:14
藍莓富含花青素，是天然的抗氧化劑。（圖／123RF）

藍莓富含花青素 天然抗氧化劑 抗病好幫手

2024-06-04 02:00
營養師提醒，麥片含有豐富色胺酸、維生素B群、膳食纖維等，有益身心健康；示意圖。（圖／123RF）

逆齡料理 改善情緒、吃出免疫力

2024-06-07 02:00

超人氣

更多 >
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？
4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立
快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下